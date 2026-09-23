En México ya somos 130.9 millones: ¿en qué estados está creciendo más la población?

Población en México. Foto: Cuartoscuro

México alcanzó 130.9 millones de habitantes en 2025, y los estados donde más ha crecido la población son Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California, Querétaro y Nuevo León, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

¿Cuántas personas viven en México?

La Encuesta Intercensal 2025 contabilizó 130 millones 911 mil 314 habitantes en México. En comparación con 2020, cuando el país tenía 126 millones 14 mil 24 personas, se sumaron cerca de 4.9 millones de habitantes.

El Inegi señaló que la encuesta permite conocer cómo se distribuye la población en las 32 entidades federativas y en los municipios del país.

¿Qué estados tienen más habitantes?

Las entidades con mayor población son:

Estado de México: 17.6 millones

17.6 millones Ciudad de México: 9.2 millones

9.2 millones Jalisco: 8.6 millones

8.6 millones Veracruz: 7.9 millones

En contraste, las entidades con menor población son Colima, Baja California Sur y Campeche.

¿Dónde está creciendo más la población?

El crecimiento demográfico se concentra especialmente en entidades del norte y sureste del país, entre ellas Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California, Querétaro y Nuevo León, que han mantenido tasas de crecimiento superiores al promedio nacional en los últimos años.

El caso de Quintana Roo destaca por su dinámica poblacional: el estado ha registrado durante años un crecimiento asociado, entre otros factores, a la llegada de población procedente de otras entidades y a la expansión de sus zonas urbanas y turísticas.

También Baja California Sur mantiene una dinámica de crecimiento importante, mientras que entidades como Baja California, Querétaro y Nuevo León concentran población debido a procesos de urbanización, empleo y movilidad interna.

México crece, pero a un ritmo más lento

Aunque la población mexicana continúa aumentando, el crecimiento demográfico es cada vez más moderado. El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima para 2026 una tasa de crecimiento nacional de 0.75%, en un contexto marcado por la reducción de la fecundidad y de la mortalidad.

Esto significa que el aumento de habitantes depende cada vez más de factores como la migración interna, la concentración urbana y los movimientos de población entre estados.

¿Qué significa el crecimiento de población?

El aumento de habitantes implica nuevos retos para las entidades con mayor crecimiento, principalmente en vivienda, transporte, agua, salud, educación, empleo y servicios públicos.

Los datos de la Encuesta Intercensal 2025 permiten identificar dónde se concentra actualmente la población mexicana y cómo está cambiando su distribución territorial.

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