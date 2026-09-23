Sheinbaum responde a Trump tras discurso en la ONU

Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump durante la Asamblea General de la ONU y, con tono irónico, planteó que México también podría señalar problemáticas relacionadas con Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que, pese a las diferencias, ambos gobiernos mantienen una buena relación y continúan trabajando de manera coordinada.

Sheinbaum responde a Trump con ironía

Sheinbaum señaló que México podría argumentar que es difícil vivir junto a un país con un alto nivel de consumo de drogas ilícitas.

También mencionó que podría señalar la problemática relacionada con la producción de armas en Estados Unidos.

“Nosotros podríamos entrar a, yo podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas o podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas”, expresó.

Sin embargo, la presidenta indicó que decidió no plantear esos argumentos debido a la relación que mantiene con el mandatario estadounidense.

Sheinbaum destaca coordinación con Estados Unidos

La presidenta señaló que México mantiene una buena relación con Donald Trump y con el Gobierno de Estados Unidos.

“Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el Gobierno de Estados Unidos, entonces estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, afirmó.

Sheinbaum agregó que ambos Gobiernos continúan trabajando de manera coordinada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.