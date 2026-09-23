Las de hoy | 23 de septiembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 23 de septiembre de 2026

El Universal: Con Ojeda, los Farías tuvieron manga ancha en la Marina

Los exmarinos Manuel y Fernando Farías, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal, se colocaron en puestos clave y duplicaron sus salarios en seis años, cuando su tío Rafael Ojeda encabezó la Marina.

Reforma: Es México epicentro de cárteles.- Trump

Desde la ONU, llama al Gobierno a recuperar territorio.

Excélsior: Con México, grandes pasos en seguridad: Trump

El mandatario estadounidense resaltó los avances bilaterales contra el crimen, aunque consideró inaceptable compartir frontera con áreas dominadas por los cárteles.

Milenio Diario: Abren puerta para demandar a plataformas digitales en México

Un tribunal concluye que Meta puede ser equiparable a una autoridad, como un gobierno o una secretaría de Estado, y un juez valorará si concede amparo; el tema sobre Google sigue estancado.

La Jornada: INEGI: crecimiento poblacional de México, en picada

Llega a 130 millones 911 mil habitantes, reporta.

El Financiero: Economía apunta a un crecimiento de 2.5% en agosto

Indicador oportuno sugiere una reactivación en industria y servicios.

El Economista: Cuatro de cada 10 familias reciben recursos de los programas sociales

El porcentaje pasó de 25% a 41.4% del 2020 al 2025, según el INEGI.

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