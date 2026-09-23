Las de hoy | 23 de septiembre de 2026
UnoTV presenta los principales titulares del día.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 23 de septiembre de 2026
- El Universal: Con Ojeda, los Farías tuvieron manga ancha en la Marina
Los exmarinos Manuel y Fernando Farías, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal, se colocaron en puestos clave y duplicaron sus salarios en seis años, cuando su tío Rafael Ojeda encabezó la Marina.
- Reforma: Es México epicentro de cárteles.- Trump
Desde la ONU, llama al Gobierno a recuperar territorio.
- Excélsior: Con México, grandes pasos en seguridad: Trump
El mandatario estadounidense resaltó los avances bilaterales contra el crimen, aunque consideró inaceptable compartir frontera con áreas dominadas por los cárteles.
- Milenio Diario: Abren puerta para demandar a plataformas digitales en México
Un tribunal concluye que Meta puede ser equiparable a una autoridad, como un gobierno o una secretaría de Estado, y un juez valorará si concede amparo; el tema sobre Google sigue estancado.
- La Jornada: INEGI: crecimiento poblacional de México, en picada
Llega a 130 millones 911 mil habitantes, reporta.
- El Financiero: Economía apunta a un crecimiento de 2.5% en agosto
Indicador oportuno sugiere una reactivación en industria y servicios.
- El Economista: Cuatro de cada 10 familias reciben recursos de los programas sociales
El porcentaje pasó de 25% a 41.4% del 2020 al 2025, según el INEGI.
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