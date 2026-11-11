Sheinbaum entrega viviendas en Aguascalientes; van por 1.8 millones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 72 viviendas en Aguascalientes como parte del programa “Vivienda para el Bienestar”, que busca beneficiar a 12 millones de mexicanos con nuevas casas, créditos y apoyos para mejorar sus hogares. Aseguró que buscan llegar a 1.8 millones de casas.

Durante un enlace desde Palacio Nacional con el municipio de San Francisco de los Romo, la mandataria participó en la entrega de viviendas del fraccionamiento “Infonavit del Barranco“, un desarrollo de 152 hogares que ya fueron asignados en su totalidad.

Sheinbaum destaca meta de 1.8 millones de viviendas en México

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que el programa está dirigido a las personas con menores recursos económicos.

“Estamos haciendo vivienda para los que menos tienen. El programa de vivienda más importante que se haya hecho en la historia de México: 1.8 millones de viviendas”, afirmó.

La presidenta señaló que la estrategia también contempla apoyos para mejoramiento de vivienda y créditos, con el objetivo de beneficiar a 12 millones de personas en el país.

¿Cuántas viviendas se construirán en Aguascalientes?

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que Aguascalientes registra un avance del 38% respecto a la meta estatal de 24 mil 300 viviendas.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que la meta en la entidad pasó a 20 mil viviendas, de las cuales:

8 mil viviendas: ya están contratadas

9 mil viviendas: se prevé contratar antes de finalizar el año

17 mil viviendas: total que se busca alcanzar con esas contrataciones

86%: avance previsto respecto a la meta sexenal del Infonavit en el estado

Infonavit reporta más de 50 mil viviendas entregadas en México

Octavio Romero Oropeza informó que actualmente existen 143 conjuntos habitacionales en el país donde se realizan entregas de viviendas.

De estos desarrollos, 57 ya están agotados al 100%, mientras que el número de viviendas entregadas a nivel nacional supera las 50 mil.

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, destacó las características de las viviendas construidas por el Gobierno federal.

También anunció que el estado y los municipios contribuirán con la donación de 92 predios adicionales para el Infonavit y la Sedatu.

Durante el enlace, Olga Lidia Contreras García, una de las beneficiarias, agradeció la entrega de su vivienda y destacó la importancia de contar con un patrimonio propio para ella y sus hijas.

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