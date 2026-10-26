Día de Muertos: ¿se trabaja el 2 de noviembre y pagan triple?

El 2 de noviembre cae en lunes. Foto: Cuartoscuro

El calendario 2026 señala que el 2 de noviembre, Día de Muertos, cae en lunes y muchos se preguntan si es descanso obligatorio y si hay pago triple, en caso de laborarlo. Sin embargo, la fecha no está contemplada dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, ni el 31 de octubre ni el 1 y 2 de noviembre están considerados como días de asueto, por lo que se laboran como cualquier día del año.

La duda surge a partir de la tradición mexicana de recordar a los fieles difuntos y aunque hay festividades a nivel nacional, no significa que sea un día de descanso obligatorio.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio?

El artículo 74 de la LFT indica que los días de descanso obligatorio son los siguientes:

El 1 de enero, Año Nuevo

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez

El 1º de mayo, Día del Trabajo

El 16 de septiembre, Día de la Independencia

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana

El 1º de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre, Navidad

¿Me deben pagar más si trabajo en Día de Muertos aunque no sea descanso obligatorio?

En caso de que los empleados vayan a su centro de trabajo el lunes 2 de noviembre, recibirán su pago como cualquier día normal debido a que no es un día de descanso oficial.

Sin embargo, la situación podría ser diferente para los trabajadores que descansen habitualmente los lunes, de acuerdo con su contrato laboral. En estos casos, el artículo 75 de la LFT señala que deben recibir un salario doble, además de su salario ordinario.

Es decir, si perciben 300 pesos al día, el patrón debe pagarles un total de 900 pesos.

¿Habrá clases por el Día de Muertos?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases durante cuatro días, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

Este megapuente abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre: el día 30, se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, que son días de descanso habitual, así como el lunes 2 de noviembre, marcado como suspensión de labores docentes.

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El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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