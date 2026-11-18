Paro nacional por incertidumbre en guarderías del IMSS. Foto: Alberto Elenes

Miles de familias podrían quedarse sin servicio de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir de enero de 2027, debido a la incertidumbre que enfrentan más de 600 estancias subrogadas ante el vencimiento de sus contratos el próximo 31 de diciembre.

Prestadores del servicio advirtieron que las nuevas condiciones económicas propuestas por el Instituto comprometen la viabilidad de los centros de atención infantil y podrían provocar el cierre de algunos establecimientos.

En Baja California, 35 de las 51 guarderías subrogadas participan en este proceso de contratación.

¿Cuántos niños y trabajadores podrían resultar afectados?

Elías Dájer Fadel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas del IMSS, señaló que en Baja California alrededor de 5 mil 300 niños podrían perder su espacio en estos centros, de un total de 8 mil 300.

Además, estimó que aproximadamente mil 600 trabajadoras podrían perder su empleo en la entidad.

La preocupación también alcanza a las madres trabajadoras que dependen de estos servicios para cumplir con sus jornadas laborales.

Porfirio Díaz González, prestador de una guardería en Mexicali, explicó que muchas mujeres que viven en Baja California no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de sus hijos.

“Como todos sabemos, aquí en Baja California hay muchas mamás que vienen de fuera, no tienen otro sustento que su propio trabajo. Entonces está esa afectación y la afectación a la mamá usuaria”.

Prestadores cuestionan presupuesto del IMSS para guarderías

Uno de los principales desacuerdos entre los operadores y el Instituto tiene que ver con los recursos destinados a cada menor.

De acuerdo con Elías Dájer Fadel, el IMSS invierte alrededor de 16 mil pesos por niño en sus guarderías propias, mientras que para las subrogadas ofrece pagos menores.

El representante detalló que, en Baja California, el monto es de 6 mil 663 pesos por menor, mientras que la propuesta para el resto del país es de 6 mil 338 pesos.

Los prestadores también señalaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos, aunque reconocieron que no cuentan con una determinación específica sobre quién podría estar beneficiándose de ellas.

¿Cuándo será el paro nacional de guarderías del IMSS?

Ante la falta de acuerdos, los prestadores de guarderías subrogadas anunciaron un paro nacional para el próximo 30 de noviembre.

La movilización busca mostrar las consecuencias que tendría un día sin estos servicios y presionar para alcanzar una solución antes de que concluyan los contratos vigentes.

Los operadores aseguraron que han buscado establecer diálogo con el Instituto y promovido recursos legales, pero hasta ahora no han conseguido un acuerdo.

Madres trabajadoras temen quedarse sin servicio de guardería

La incertidumbre también afecta a las familias que utilizan estos espacios para el cuidado de sus hijos.

Milka Samanta Cruz, madre usuaria de una guardería, expresó su preocupación ante la posibilidad de perder el servicio, pues depende de él para continuar trabajando y mantener a su familia.

“Pero pues sí me llega como la incertidumbre de que cuando pase, a dónde voy a llevar a mi hija o voy a dejar de trabajar. Entonces, pues es difícil porque ahorita el sustento de mi casa soy yo”.

Por ahora, el cierre definitivo de las guarderías no está confirmado. Su continuidad dependerá de los resultados del proceso de contratación y de las decisiones que tomen los operadores durante las próximas semanas.

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