Ellas podrían ser la nuevas chicas Bond. Foto: Reuters | AFP

Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, figura entre las 12 actrices que la revista Variety propuso para convertirse en la próxima chica Bond, junto a estrellas como Zendaya, Margot Robbie, Florence Pugh y Sydney Sweeney. La selección surge tras la confirmación de Robert Pattinson como el nuevo James Bond.

En la lista también aparece la mexicana Lupita Nyong’o, quien podría acompañar al agente 007 en su siguiente aventura, que será dirigida por el director Denis Villeneuve.

¿Quiénes son las 12 actrices que Variety propone como chicas Bond?

La revista incluyó tanto a estrellas consolidadas como a nuevas figuras que podrían aportar una personalidad diferente a la franquicia.

Adria Arjona

Su actuación en “Hit Man” la perfila como una de las favoritas. Foto: Reuters

Zendaya

Zendaya ya ha trabajado con el director que dirigirá la nueva entrega. AFP

Margot Robbie

Sus personajes en “Focus y como Harley Quinn muestran su versatilidad. AFP

Florence Pugh

Su papel como Yelena Belova demuestra su capacidad. Foto: Reuters



Lupita Nyong’o

Su actuación en “Black Panther” la coloca entre las favoritas. Foto: AFP

Sydney Sweeney

Su preparación para ser una boxeadora suma experiencia a su trayectoria. Foto: AFP

Anya Taylor-Joy

Su interpretación de Furiosa le dio experiencia en películas de acción. Foto: AFP

Sophie Turner

Su paso por “Game of Thrones” y preparación para Lara Croft la respaldan. Foto: AFP

Margaret Qualley

Participó en el homenaje a James Bond en los Oscar de 2025. Foto: AFP

Hunter Schafer

Sus trabajos en “Euphoria” y “Blade Runner 2099” han mostrado su capacidad Foto:AFP

Gemma Chan

Su participación en el videojuego 007 First Light relacionó con Bond. Foto: AFP

Inde Navarrette

La actriz de “Obsession” podría aportar juventud a la franquicia. Foto: AFP

Hay que considerar que, la lista no representa un orden de preferencia ni confirma negociaciones entre las actrices y los responsables de la película.

Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, podría ser la próxima chica Bond

La actriz de origen puertorriqueño y guatemalteco aparece en la selección de Variety gracias a su trabajo en “Hit Man“, película en la que comparte créditos con Glen Powell.

Según Variety, Arjona demostró en esa producción su capacidad para interpretar a una mujer seductora, inteligente y capaz de superar en astucia al protagonista.

Estas características, considera el medio, podrían convertirla en una interesante incorporación al universo de James Bond.

Adria Arjona nació en Puerto Rico en 1992 y es hija del cantautor Ricardo Arjona y de Leslie Torres. Durante su infancia vivió en México y posteriormente desarrolló su carrera como actriz en Estados Unidos.

Por ahora, no existe un anuncio oficial que confirme su participación en la próxima cinta de 007.

¿Qué se sabe de la nueva película de James Bond con Robert Pattinson?

Amazon MGM Studios confirmó este lunes que Robert Pattinson será el encargado de interpretar al agente 007, después de la etapa protagonizada por Daniel Craig.

La siguiente película estará dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por “Dune”, “La llegada” y “Blade Runner 2049″.

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman serán los productores.

Tras anunciar su elección, Pattinson aseguró que interpretar a James Bond representa un sueño cumplido en su carrera.

Sin embargo, Amazon MGM Studios todavía no ha revelado quién será la protagonista femenina que acompañará al actor.

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