Tiendas, víctimas de ataques. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La inseguridad y la delincuencia costaron 115 mil 100 millones de pesos a las empresas de México durante 2025, equivalente a 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, uno de cada cuatro establecimientos fue víctima de algún delito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Iván Pérez Ruiz, presidente de la Federación de Cámaras Empresariales (Fecomex), señaló que el comercio fue el sector más afectado, mientras que la extorsión y el robo hormiga encabezaron los delitos contra los negocios.

Comercio concentra más establecimientos víctimas de delitos

La encuesta estima que 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de alrededor de tres millones de delitos durante 2025. En promedio, cada establecimiento afectado enfrentó 2.2 ilícitos.

Por sectores, el comercio registró la mayor proporción de establecimientos víctimas, con 30.5%. Le siguieron los servicios, con 22.9%, y la industria, con 18.8%.

Por tamaño, las empresas medianas presentaron la tasa más alta de victimización, con 51.9%. En las grandes fue de 48.4%; en las pequeñas, de 41.5%, y en las micro, de 25.1%.

Extorsión y robo hormiga, los principales delitos contra negocios

Pérez Ruiz destacó que la extorsión representó 26.2% de los delitos registrados contra las empresas. Después se ubicaron el robo hormiga, con 17%, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 15.8%.

En conjunto, estos tres ilícitos concentraron 59% de los hechos delictivos contra las unidades económicas.

A las pérdidas ocasionadas por los delitos se suman los gastos para proteger los establecimientos. Según el Inegi, las empresas destinaron 58 mil 900 millones de pesos a medidas preventivas, como alarmas, cámaras de vigilancia, cerraduras y protecciones.

El costo promedio de la inseguridad y la delincuencia fue de 44 mil 560 pesos por unidad económica, al considerar las pérdidas y los recursos destinados a protegerse, aseguró el presidente de la Fecomex.

91.8% de los delitos contra empresas no llegó a investigación

Otro de los datos señalados por el presidente de Fecomex es que 91.8% de los delitos quedó en la llamada cifra oculta: no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.

De acuerdo con los resultados citados, 9.9% de los ilícitos llegó a denunciarse y solamente en 8.2% del total se inició una investigación.

Entre los delitos denunciados que sí dieron lugar a una carpeta, 46.4% permanecía en trámite. En tanto, las víctimas señalaron que en 29% de los casos no había ocurrido nada.

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