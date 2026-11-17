10 lugares en para recordar la Revolución. Foto: Cuartoscuro

Se cumplen 116 años del inicio de la Revolución Mexicana y la CDMX fue uno de los escenarios más importantes de esta revuelta. Por sus calles desfilaron ejércitos, se tomaron decisiones y se derramaron lágrimas. Conoce 10 sitios que hicieron historia.

Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Francisco I. Madero dejaron huella en distintos puntos de la capital. Éstos son 10 lugares relacionados con la Revolución Mexicana que puedes visitar en CDMX y hacer un recorrido histórico.

1. La casa donde Villa y Zapata se reunieron en Xochimilco

El 4 de diciembre de 1914, Francisco Villa y Emiliano Zapata se encontraron por primera vez en Xochimilco.

La reunión se dio en la calle 16 de Septiembre número 32, donde ambos caudillos acordaron unir sus fuerzas contra Venustiano Carranza. Este encuentro dio paso al llamado Pacto de Xochimilco, una alianza entre el movimiento villista y el zapatista.

2. Palacio de Iturbide: el alojamiento de Francisco Villa en el Centro Histórico

En pleno Centro Histórico se encuentra el Palacio de Iturbide, un edificio barroco del siglo XVIII que también forma parte de los relatos sobre el paso de Francisco Villa por la capital.

Este inmueble fue uno de los sitios donde se alojó durante su estancia en la capital. Actualmente, el edificio es sede de Fomento Cultural Banamex y recibe exposiciones temporales relacionadas con el arte, la historia y la cultura mexicana.

3. Calle Madero: la avenida que Villa ayudó a nombrar

En diciembre de 1914, Francisco Villa y Emiliano Zapata llegaron a la Ciudad de México acompañados de sus tropas. Según la tradición histórica recogida por la Fundación del Centro Histórico, Villa participó en la colocación de una placa para cambiar el nombre de la antigua calle de Plateros por el de Francisco I. Madero, en honor al presidente asesinado.

El episodio quedó asociado a una de las imágenes más conocidas del Centauro del Norte en la capital: su presencia en el Centro Histórico durante la entrada de las fuerzas convencionistas.

4. Palacio de los Azulejos: una imagen histórica de Villa y Zapata

Otro edificio que conserva una conexión con los protagonistas de la Revolución es el Palacio de los Azulejos, ubicado sobre la calle Madero.

Este inmueble está relacionado con el encuentro entre villistas y zapatistas en diciembre de 1914. En esa etapa se tomó una de las fotografías más famosas de la historia mexicana: Francisco Villa y Emiliano Zapata compartiendo la mesa durante su estancia en la capital..

5. Archivo General de la Nación: la antigua prisión donde estuvo Francisco Villa

El actual Archivo General de la Nación ocupa el edificio de la antigua Penitenciaría de Lecumberri, conocido popularmente como el Palacio Negro. Está relacionado con uno de los episodios más trágicos de la historia nacional: el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes fueron conducidos a la penitenciaría y ejecutados en 1913.

Este recinto también tuvo un vínculo directo con Francisco Villa. En 1912, el revolucionario estuvo recluido aquí después de ser detenido por órdenes del general Victoriano Huerta.

6. Museo Casa de Carranza: la residencia de uno de los líderes revolucionarios

La Revolución Mexicana no se explica únicamente a través de Villa y Zapata. Venustiano Carranza fue otro de sus protagonistas y su antigua residencia hoy puede visitarse como museo.

La casa fue construida en 1908 por la familia Stampa y posteriormente habitada por Carranza, quien vivió ahí junto con su familia durante 1919 y parte de 1920.

El Museo Casa de Carranza conserva mobiliario, fotografías, documentos y objetos personales que permiten conocer la vida del llamado Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y su papel en la historia política del país.

7. Museo Cuartel Zapatista: el refugio de Emiliano Zapata en Milpa Alta

Al sur de la Ciudad de México, en San Pablo Oztotepec, se encuentra uno de los espacios menos conocidos relacionados con la Revolución: el Museo Cuartel Zapatista.

La casona funcionó como cuartel de las tropas de Emiliano Zapata durante el movimiento revolucionario. En este lugar, el 19 de julio de 1914, se ratificó el Plan de Ayala, documento fundamental del zapatismo que defendía la restitución de tierras y las demandas campesinas.

8. Panteón Francés: el recuerdo de Villa frente a la tumba de Madero

Entre los episodios más emotivos relacionados con Francisco Villa en la Ciudad de México está su visita a la tumba de Francisco I. Madero.

De acuerdo con el recuento de la Secretaría de Cultura sobre los pasos del Centauro del Norte por la capital, Villa acudió al Panteón Francés y lloró frente a la tumba del hombre al que consideraba uno de los referentes de la Revolución. La escena quedó registrada en una fotografía de Agustín Víctor Casasola y también fue filmada por Salvador Toscano.

9. Castillo de Chapultepec: el encuentro de Villa con Madero

El Castillo de Chapultepec también aparece en los relatos sobre la presencia de Francisco Villa en la capital. El caudillo visitó el recinto en 1911 para entrevistarse con el entonces presidente Francisco I. Madero.

El encuentro ocurrió en una etapa temprana del proceso revolucionario, cuando Villa todavía buscaba el reconocimiento de las autoridades maderistas.

10. Monumento a Álvaro Obregón siguiendo pasos de la Revolución mexicana en CDMX

En la avenida de los Insurgentes, la más extensa de México con casi 30 kilómetros de extensión, se ubica el parque de la Bombilla donde se ubica el monumento en honor a uno de los caudillos de este movimiento revolucionario, Álvaro Obregón

Acá existe una estatua y una sala donde estuvo alojada durante muchos años la famosa mano del general.

Una ruta para conocer la Revolución más allá de los libros

Estos lugares muestran que la historia de la Revolución Mexicana no se limita a los monumentos más conocidos. También permanece en antiguas residencias, calles comerciales, archivos y pueblos de la capital donde se tomaron decisiones que marcaron el rumbo del país.

Si quieres comenzar por los sitios vinculados directamente con Francisco Villa, puedes recorrer el Centro Histórico y continuar hacia Xochimilco. Para conocer el legado zapatista, el viaje hasta San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta, ofrece una perspectiva distinta del movimiento.

De igual manera, puedes hallar más huellas en la cantina La Ópera, el Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma y otros.

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