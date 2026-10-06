Alcalde francés se interpone entre policías y estudiantes durante protestas; video

Alcalde se convierte en escudo humano entre policías y estudiantes. Foto: AFP

El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, se colocó entre estudiantes y elementos de la policía durante las protestas que se registraron este martes en París, en un intento por contener la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Bagayoko, quien acudió a la movilización estudiantil, aseguró que presenció un uso que calificó como desproporcionado de la fuerza contra jóvenes y pidió al ministro del Interior revisar las instrucciones dirigidas a los cuerpos policiales.

Las protestas estudiantiles se han extendido por distintas ciudades de Francia y han provocado enfrentamientos con la policía. De acuerdo con Reuters, más de 250 mil personas participaron en las movilizaciones del martes, mientras que las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar algunos grupos.

Bally Bagayoko tente de calmer

la tension lors de la manifestation

lycéenne et étudiante à Paris. pic.twitter.com/rbg45G7yu6 — Enzo Rabouy (@enzorabouyy) October 6, 2026

Alcalde de Saint-Denis pide evitar una tragedia durante protestas

Durante su participación en las manifestaciones, Bally Bagayoko afirmó que estuvo junto a estudiantes de secundaria y universitarios movilizados en París.

“Hoy estuve junto a los estudiantes de secundaria y universitarios movilizados en París”.

El alcalde aseguró que observó directamente la actuación de las fuerzas de seguridad y cuestionó el uso de la fuerza contra los jóvenes.

“Presencié un uso desproporcionado de la fuerza contra jóvenes que simplemente piden ser escuchados”.

Ante el aumento de la tensión, Bagayoko hizo un llamado al ministro del Interior para revisar las directivas policiales y evitar que las movilizaciones deriven en un hecho de mayor gravedad.

“Hago un llamado al Ministro del Interior: las directivas deben revisarse urgentemente antes de que ocurra una tragedia”.

El alcalde también ha llamado a los jóvenes a mantener las movilizaciones sin violencia y a no responder a posibles provocaciones. RTL reportó que Bagayoko pidió una “desescalada” y una respuesta política a las demandas estudiantiles.

J’étais aujourd’hui aux côtés des lycéens et des étudiants mobilisés à Paris.



J’ai été témoin d’un usage totalement disproportionné de la force face à des jeunes qui demandent simplement à être entendus.



J’interpelle le ministre de l’Intérieur : les consignes doivent être… pic.twitter.com/HXYe0ntt1m — Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) October 6, 2026

¿Qué piden los estudiantes en Francia?

Las movilizaciones comenzaron por reclamos relacionados con las condiciones de las escuelas y posteriormente se extendieron a cientos de centros educativos en distintas regiones del país. Entre las demandas de los estudiantes se encuentran mejores condiciones en las escuelas, mayor número de profesores, reducción de la sobrecarga de horarios y atención al deterioro de los planteles.

Reuters informó que las protestas han registrado episodios violentos en varias ciudades, mientras que las autoridades han realizado detenciones y desplegado a las fuerzas policiales para contener los disturbios. El movimiento ha contado con la participación y respaldo de profesores y padres de familia, además de los estudiantes de secundaria y universitarios.

Protestas estudiantiles en Francia. Foto: Reuters

Alcalde pide a jóvenes mantener protestas sin violencia y denuncia efectos de gases

Bally Bagayoko pidió a los estudiantes movilizados mantenerse organizados y evitar enfrentamientos durante las protestas. El alcalde también fue afectado durante las manifestaciones y, en un video, se observa que presenta molestias en los ojos, presuntamente por los gases utilizados por la policía.

Il sindaco di Saint-Denis, Bally #Bagayoko un tempo ballerino con gli "studenti" che stavano incendiando cassonetti davanti alla scuola adesso soffre per i gas lacrimogeni della polizia a Parigi. pic.twitter.com/uD4iex2kQW — Silvio Bertoldi (@SilviusBerthold) October 6, 2026

“A la juventud movilizada: sus demandas son justas. Sigan organizándose y haciendo oír sus voces. Pero no cedan ante ninguna provocación”.

El alcalde agregó que los jóvenes deben mantenerse unidos y no violentos para continuar presionando al Gobierno a escuchar sus demandas. La postura de Bagayoko ha generado controversia en Francia. El prefecto de policía de París presentó previamente un señalamiento ante la justicia por una presunta “provocación a cometer un delito”, relacionado con declaraciones del alcalde sobre la violencia en el contexto de las movilizaciones.

Bally Bagayoko estuvo en medio de la tensión entre estudiantes y policías

Durante la movilización de este martes, el alcalde de Saint-Denis fue captado en medio de los manifestantes cuando aumentó la tensión con las fuerzas de seguridad. Imágenes difundidas durante la protesta muestran a Bagayoko cerca de los jóvenes y frente a los policías, mientras intentaba intervenir para reducir la confrontación. TF1 informó que el alcalde se incorporó al cortejo de estudiantes durante la movilización en París.

Protestas estudiantiles en Francia. Foto: Reuters

La jornada se produjo en medio de una de las mayores movilizaciones estudiantiles de las últimas décadas en Francia. Según Reuters, el primer ministro Sébastien Lecornu describió la situación como la más grave que ha enfrentado el sistema escolar en décadas.

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