Checo Pérez llega a la CDMX: conoce su agenda de actividades por el GP de México

Checo Pérez en el GP de México. Foto: AFP

Sergio “Checo” Pérez regresará a México para una semana de actividades que culminará con el Gran Premio de México 2026, el piloto mexicano protagonizará un Show Run en Paseo de la Reforma y volverá a competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora como integrante de Cadillac.

La agenda incluye una conferencia de prensa el martes 27 de octubre y una exhibición el miércoles 28. Después, el mexicano se incorporará a las actividades deportivas del fin de semana de Fórmula 1, que se llevarán a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

¿Cuál es la agenda de Checo Pérez en México?

Martes 27 de octubre: conferencia de prensa

Checo Pérez ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 horas en Plaza Carso, en la Ciudad de México, misma que funciona como previa de la carrera del fin de semana.

El encuentro tendría transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook de Escudería Telmex y Claro Sports.

Además a las 11:00 am estará en “De la pista a la cancha”, una activación organizada por la Fundación Telmex-Telcel, que reúne a figuras destacadas del deporte mexicano.

En esta ocasión, Checo Pérez será el gran protagonista, participando en un partido amistoso que combina lo mejor del fútbol y el automovilismo en la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México.

Además, forma parte del programa ‘De la Calle a la Cancha’, una iniciativa que ofrece oportunidades a jóvenes en situación de calle, impulsándolos a superarse mediante el deporte y los valores de trabajo en equipo, disciplina y esfuerzo.

Miércoles 28 de octubre: Show Run en Paseo de la Reforma

La actividad principal de Checo antes del Gran Premio será el Show Run organizado por Cadillac Formula 1 Team y los responsables del GP de México, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

La exhibición comenzará a las 10:00 horas del miércoles 28 de octubre en Paseo de la Reforma.

El recorrido anunciado irá de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia, donde los aficionados podrán observar al mexicano al volante de un monoplaza de Fórmula 1.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

El evento también marcará la primera aparición de Cadillac en suelo mexicano durante su temporada de debut en la máxima categoría del automovilismo.

Además, la exhibición tendrá un significado especial para Pérez, pues forma parte de la celebración por sus 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.

El Show Run será abierto al público y se anunció una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Desde el Paddock.

Jueves 29 de octubre: Pit Walk México GP

El Pit Lane Walk del México GP es una actividad en la que los aficionados pueden caminar por el pit lane, el carril de los pits del Autódromo Hermanos Rodríguez, para ver de cerca los garajes de las escuderías y parte del trabajo que realizan los equipos antes de la carrera.

Durante el recorrido, los asistentes pueden observar los monoplazas y el trabajo de los mecánicos.

En algunas ocasiones también pueden ver a pilotos o integrantes de los equipos, aunque no está garantizado que Checo Pérez esté presente.

Viernes 30 de octubre: primeras prácticas del GP de México

El viernes comenzará la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Checo Pérez participará en las sesiones del Gran Premio como piloto de Cadillac.

La primera práctica libre de Fórmula 1 está programada de las 12:30 a las 13:30 horas, mientras que la segunda se realizará de las 16:00 a las 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre: última práctica y clasificación

El sábado, los pilotos tendrán una última sesión de entrenamientos de las 11:30 a las 12:30 horas.

Posteriormente, a las 15:00 horas, comenzará la clasificación, que definirá las posiciones de salida para la carrera del domingo.

Domingo 1 de noviembre: carrera del Gran Premio de México

El fin de semana concluirá con el Gran Premio de la Ciudad de México, cuya salida está programada para las 14:00 horas.

Checo Pérez regresará a la carrera de casa después de ausentarse de la edición de 2025, esta vez lo hará con Cadillac, la escudería estadounidense con la que compite en la temporada 2026.

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