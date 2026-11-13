Cae aguanieve en el cerro del Potosí

Aguanieve en el cerro del Potosí. Foto: Uno TV

La comunidad de El Potosí, municipio de Galeana, al sur de Nuevo León se vistió de blanco este jueves. El frente frío 5 llegó a la región con aguanieve y un drástico descenso en la temperatura.

Protección Civil de Nuevo León informó que el termómetro registró cero grados al atardecer, y estimo que continuará bajando durante la noche, derivado de la masa de aire frío y alta humedad que el Servicio Meteorológico Nacional identifica en el fenómeno natural.

Autoridades hacen un llamado a evitar desplazarse

Las autoridades neolonesas han hecho un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones principalmente al momento de desplazarse por el municipio y zonas aledañas a la carretera federal 57, México-Piedras Negras ante la presencia de bancos de niebla y pavimento resbaladizo.

Galeana colinda con la zona serrana del sureste de Coahuila, principalmente con comunidades ejidales del municipio de Arteaga, donde hasta el atardecer solo se reportaba descenso en la temperatura, y se advertía a posibilidad de que poblados en lo alto de la montaña puedan registrar también aguanieve.

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