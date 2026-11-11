Detienen a “Beto Leyva” en Tijuana, ligado a una facción del Cártel de Sinaloa

“Beto Leyva”, detenido en Tijuana. Foto: @OHarfuch

José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, fue detenido en Tijuana, Baja California, durante cateos por una investigación de delincuencia organizada. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó en su cuenta de X que el detenido es identificado como parte del círculo cercano de la “Rana” y el “Aquiles” y que tiene una orden de arresto vigente en Estados Unidos (EE.UU.).

¿De qué se le acusa a “Beto Leyva”?

De acuerdo con las investigaciones citadas por Harfuch, “Beto Leyva” coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California. También se le relaciona con secuestros de migrantes, por cuya liberación se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos.

Las autoridades también lo vinculan con negocios utilizados para lavar dinero de la organización y con una red dedicada a conseguir armas y vehículos robados en Estados Unidos.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y… pic.twitter.com/hiPhatlJrK — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2026

¿Cómo fue la detención de “Beto Leyva” en Tijuana?

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la detención durante cateos autorizados por un juez. Para la operación hubo intercambio de información e inteligencia con la agencia estadounidense HSI.

¿Qué vínculo tenía “Beto Leyva” con la “Rana” y el “Aquiles”?

Según Harfuch, “Beto Leyva” formaba parte del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como la “Rana” y el “Aquiles”. Ambos encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

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