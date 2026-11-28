Alertan por apps de hospedaje fraudulentas. Foto: Getty Images

Si estás buscando hospedaje para tus vacaciones de Navidad, ya sea en Airbnb, hoteles o casas, cuídate, pues en esta temporada aumentan los fraudes y las ofertas falsas. Te daremos algunos consejos para evitar este tipo de estafas.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la temporada vacacional, los anuncios falsos de alojamientos inexistentes y páginas que imitan plataformas de hospedaje como Airbnb pueden convertirse en una trampa para quienes buscan asegurar sus vacaciones.

Por esta razón, Profeco recomienda, antes de pagar, verificar el alojamiento, revisar al anfitrión, checar las reservaciones únicamente mediante plataformas oficiales y desconfiar de aquellas ofertas demasiado buenas para ser verdad.

¿Cuáles son los focos rojos al reservar un hotel o Airbnb?

No todas las ofertas de hospedaje son confiables en esta temporada. Entre los focos rojos más comunes o prácticas fraudulentas se encuentran:

Anuncios falsos

Precios demasiado bajos

Fotografías engañosas, recicladas o manipuladas

Reseñas falsas o sin verificar

Cambio de alojamiento

Anfitriones que evitan proporcionar información clara

Otra modalidad consiste en crear páginas falsas que imitan sitios como Airbnb o Booking.com, de acuerdo con una alerta difundida por Kaspersky. Los ciberdelincuentes utilizan estos portales para engañar a los viajeros y obtener sus contraseñas y datos financieros.

En algunos casos, las páginas muestran avisos de que quedan pocas habitaciones o que una tarifa está por vencer, con el propósito de presionar al usuario para que reserve rápidamente e ingrese su información bancaria.

¿Qué recomienda Profeco antes de reservar un alojamiento?

Entre las recomendaciones para evitar caer en estos engaños, Profeco sugiere:

Reservar únicamente en plataformas oficiales

Desconfía de precios demasiado bajos

No pagar nunca fuera de la plataforma

Revisa el perfil del anfitrión

Comprobar las fotografías e imágenes

Leer las opiniones de otros huéspedes

Mantener la comunicación dentro de la plataforma

Verifica la dirección de internet

Utilizar métodos de pago con protección

¿Cómo identificar páginas falsas de Airbnb o sitios de reservaciones?

Además de los anuncios engañosos, los viajeros deben tener cuidado con los enlaces que reciben por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

Kaspersky ha advertido que los ciberdelincuentes pueden crear páginas que imitan la apariencia de plataformas conocidas para solicitar nombres de usuario, contraseñas y datos bancarios.

Por ello, antes de ingresar información personal:

Escribe directamente la dirección del sitio oficial en el navegador o accede desde su aplicación

Revisa que la dirección no tenga errores ortográficos o caracteres extraños

No abras enlaces de supuestas promociones o confirmaciones de reserva que no hayas solicitado

No compartas contraseñas ni información bancaria mediante mensajes

Activa la verificación en dos pasos en tus cuentas de reservaciones

Desconfía especialmente de los mensajes que te presionan para pagar de inmediato porque supuestamente perderás la habitación o el descuento.

¿Dónde denunciar una estafa al reservar en sitios falsos?

Si detectas un anuncio sospechoso o tienes problemas con una reservación, puedes reportarlo directamente en la plataforma correspondiente.

Si consideras que tus derechos como consumidor fueron vulnerados, la Profeco pone a disposición los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

55 5568 8722 y 800 468 8722 X: @AtencionProfeco y @Profeco

@AtencionProfeco y @Profeco Facebook: ProfecoOficial

ProfecoOficial Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx.

Más vale estar prevenido siguiendo estos consejos que caer ante una supuesta oferta qude te eche a perder estas vacaciones de Navidad o de Año Nuevo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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