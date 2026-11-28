Espacio Vogue en la Roma. Foto: Uno TV

Si estás buscando opciones para adelantar tus compras navideñas o descubrir nuevas propuestas de moda y diseño, Espacio Vogue Holiday Edition 2026 llegó a la Ciudad de México con una selección de marcas latinoamericanas, actividades y experiencias para los amantes del estilo.

El encuentro, organizado por Vogue México y Latinoamérica, se realiza del 26 al 29 de noviembre en Casa Club, ubicada en la colonia Roma Norte y durante estos días, los visitantes pueden recorrer una pop-up store con propuestas de moda, joyería, accesorios, belleza y estilo de vida.

¿Qué es Espacio Vogue y qué encontrarás en su edición 2026?

Foto: Uno TV

Espacio Vogue es una tienda temporal curada por la revista Vogue que reúne marcas mexicanas y latinoamericanas en un mismo lugar, la iniciativa nació en diciembre de 2020 como una plataforma para impulsar el comercio y dar visibilidad a diseñadores y emprendedores de la región.

Para su edición Holiday 2026, el concepto gira alrededor de la temporada navideña y las compras de fin de año. Los asistentes pueden encontrar prendas, bolsos, joyería, productos para el cuidado personal y diferentes artículos que buscan convertirse en opciones para regalar o complementar el guardarropa.

Entre las marcas participantes se encuentran Carlota, Carlos Limón, IPA Brand, Coco, Mardesal, Gracies y Wendy Arballo, además de firmas de accesorios y joyería como Mavecure Jewelry, Marco de Veróni, Lágrimas de Shiva, Liria Jewels, Beso Jewelry y Paula Guzmán.

En el apartado de belleza y cuidado personal también participan marcas como Manglar, Aikari Care, Kanao, Natura Ekos, Ojo de Mar y The White Pearl Co.

Espacio Vogue se une con Casa AD para reunir moda y diseño en un mismo lugar

Foto: Uno TV

Una de las novedades de esta edición es la colaboración con Casa AD, la publicación especializada en arquitectura, interiorismo y diseño de Condé Nast.

La alianza amplía la propuesta de Espacio Vogue, que tradicionalmente reúne marcas de moda, belleza y estilo de vida, para incorporar también objetos decorativos, mobiliario y artículos pensados para transformar los espacios del hogar.

La idea es reunir dos universos que están relacionados con la manera en que las personas expresan su personalidad, por un lado, la ropa, los accesorios y la joyería; por otro, los objetos, las piezas de diseño y los elementos que dan identidad a una casa.

¿Qué actividades habrá en Espacio Vogue Holiday Edition?

Además de la oferta comercial, esta edición contempla actividades para acercar a los visitantes a diferentes temas relacionados con la moda, el bienestar y la industria creativa.

Entre las experiencias anunciadas están las Styling Sessions, en las que el equipo de moda de Vogue comparte recomendaciones para transformar prendas, crear diferentes combinaciones y preparar looks para las próximas celebraciones navideñas.

También se contemplan conversaciones como Bienestar en el día a día, con la emprendedora y coach de bienestar Marisa Arizpe, y Breaking Into Fashion: el ABC para iniciar tu carrera en moda y entretenimiento, con David Souza.

¿Cuándo y dónde será Espacio Vogue 2026?

Espacio Vogue Holiday Edition 2026 se lleva a cabo en Casa Club, en la calle Sinaloa número 153, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Los horarios para visitar el encuentro son los siguientes:

Viernes 27 de noviembre: de 11:00 a 18:00 horas.

de 11:00 a 18:00 horas. Sábado 28 de noviembre: de 11:00 a 18:00 horas.

de 11:00 a 18:00 horas. Domingo 29 de noviembre: de 12:00 a 18:00 horas.

La entrada es gratuita, pero es necesario realizar un registro previo a través del sitio oficial de Espacio Vogue para asegurar el acceso.

La experiencia concluirá este domingo 29 de noviembre, por lo que todavía hay oportunidad de recorrer sus espacios, conocer las marcas participantes y encontrar algunas opciones para las compras de Navidad.

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