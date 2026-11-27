La primera tormenta invernal de la temporada provocará bajas temperaturas, lluvias y posible caída de nieve y aguanieve en varios estados de México, principalmente en el norte y centro del país. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez Alzúa, llamó a la población a tomar precauciones y evitar exposiciones prolongadas al frío.

“Hay que tener verdaderamente cuidado y tener la ropa térmica necesaria para acudir a estos lugares”.

¿Qué estados tendrán lluvia, nieve y bajas temperaturas?

Velásquez Alzúa explicó que se esperan lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones que podrían ser muy fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

La funcionaria indicó que las condiciones más extremas se esperan en las zonas altas del norte del país, donde el termómetro podría bajar de cero grados y presentarse nieve o aguanieve.

“En Chihuahua y Durango, en las zonas altas, ya las temperaturas son muy bajas”.

En la Ciudad de México y la zona metropolitana ya comenzó a llover. Protección Civil prevé temperaturas de entre 7 y 8 grados, por lo que pidió manejar con precaución y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

“Que se cuiden, por favor, en esta temporada invernal. Y bueno, apenas con el octavo y noveno frente frío, hay pronósticos de más de 56 frentes fríos. Así es que hay que tener mucha calma y cuidar a la familia”.

¿Cómo protegerse durante la tormenta invernal?

Protección Civil recomendó permanecer en casa el mayor tiempo posible y evitar estar al aire libre durante periodos prolongados. También pidió poner especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

En caso de utilizar calentadores, la dependencia llamó a vigilarlos y mantener una ventilación adecuada. Además, pidió no usar anafres ni braseros dentro de las viviendas, debido al riesgo que representan.

“Recordemos que la prevención empieza en casa”, subrayó la funcionaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.