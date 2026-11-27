Caro Quintero. Foto: Reuters

El Gobierno de Estados Unidos prepara una oferta de acuerdo de culpabilidad para Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de los narcos”, quien enfrenta un proceso judicial en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena.

Durante una audiencia celebrada este viernes, fiscales federales y abogados de la defensa informaron al juez Frederic Block que las conversaciones para alcanzar un acuerdo han registrado avances sustanciales.

El fiscal adjunto Andrew Wang señaló que el Gobierno todavía no presenta una propuesta formal, pero aseguró que lo hará “inminentemente”, de acuerdo con el informe el acuerdo llegue a principios de la próxima semana.

Caro Quintero, de 74 años, tiene programado un juicio para marzo de 2027. Sin embargo, las negociaciones podrían modificar el rumbo del proceso y llevarlo a declararse culpable antes de esa fecha.

¿Qué se sabe de la oferta de culpabilidad para Caro Quintero?

Durante la audiencia, el fiscal Andrew Wang comunicó al juez Block que las partes habían logrado avances en las conversaciones para resolver el caso mediante un acuerdo.

“Hemos logrado avances sustanciales”, expresó el representante del Gobierno estadounidense.

Por su parte, el abogado defensor Mark DeMarco pidió no acelerar todavía los preparativos relacionados con la revisión de documentos confidenciales del proceso, pues consideró que primero deben conocer la propuesta de la fiscalía.

“No redoblen sus esfuerzos todavía”, dijo DeMarco, quien agregó: “No podemos hacer nada sin tener una oferta de acuerdo en mano”.

El juez solicitó a ambas partes que informen sobre el avance de las negociaciones dentro de una semana.

¿De qué delitos acusan a Rafael Caro Quintero en Estados Unidos?

El narcotraficante enfrenta diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas y conspiración para cometer asesinato, vinculados con el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

El asesinato del agente estadounidense provocó una fuerte crisis en la relación entre México y Estados Unidos y convirtió a Caro Quintero en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses.

El caso también alcanzó notoriedad internacional por su representación en la serie de Netflix Narcos: México.

¿Por qué Rafael Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos?

Caro Quintero fue detenido en México en 2022, después de permanecer prófugo desde 2013, cuando un tribunal dejó sin efecto la sentencia de 40 años de prisión que había recibido por el asesinato de Camarena.

Tras su captura, las autoridades mexicanas enfrentaron procedimientos judiciales relacionados con su entrega a Estados Unidos. Finalmente, fue enviado a ese país en 2025, junto con otros 28 reclusos, en una operación que se produjo en medio de las presiones del Gobierno del presidente Donald Trump para que México intensificara la cooperación en materia de seguridad.

Su traslado permitió que enfrentara ante la justicia estadounidense los cargos que se le imputan por narcotráfico y el homicidio del agente de la DEA.

¿Cuándo será el juicio de Caro Quintero en Nueva York?

El juicio está previsto para marzo de 2027, aunque la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad podría cambiar el calendario judicial.

El juez federal Frederic Block, de 92 años, pidió a las partes mantenerlo informado sobre las negociaciones. En una audiencia anterior, celebrada en octubre, expresó dudas sobre si estaría en condiciones de llevar el proceso si se aplazaba más allá de marzo.

“No tengo planes de jubilarme, pero no sé qué estaré haciendo cuando tenga 93 años”, comentó.

Block también estableció una audiencia para enero, fecha en la que, según expresó, podría recibirse una declaración de culpabilidad: “Esa podría ser la fecha en que aceptemos la declaración de culpabilidad, ¿quién sabe?”.

Por ahora, la fiscalía no ha presentado formalmente la oferta ni Caro Quintero ha aceptado declararse culpable. El desarrollo de las negociaciones determinará si el caso llega a juicio o se resuelve mediante un acuerdo.

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