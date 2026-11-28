La bodega tendrá espacios abiertos al público con acceso gratuito. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Bodega Nacional de Arte, ubicada en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde se resguardarán y conservarán 43 mil obras artísticas.

El complejo forma parte del proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura” y cuenta con un modelo de infraestructura cultural único en América Latina. Además, tendrá espacios abiertos al público con acceso gratuito.

Bodega Nacional de Arte resguardará obras de 12 museos

Las 43 mil piezas representan alrededor del 60% de las 69 mil 555 obras pertenecientes a los acervos de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el complejo opera bajo tres ejes: resguardo, conservación y restauración, así como acceso público.

La infraestructura cuenta con una superficie total de 45 mil 514 metros cuadrados y cerca de 26 mil metros cuadrados de construcción, distribuidos en 12 edificios con un proyecto arquitectónico a cargo de Mauricio Rocha Iturbide.

Entre sus instalaciones destacan:

11 bóvedas especializadas para diferentes tipos de obras.

Sistemas de control de temperatura y humedad.

Vigilancia y protección contra incendios.

11 talleres especializados en conservación y restauración.

También albergará la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), que triplicará su superficie destinada a la conservación y restauración.

¿Cómo visitar la Bodega Nacional de Arte gratis?

La directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, informó que la Bodega Nacional de Arte tendrá entrada gratuita de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Los visitantes podrán conocer una bodega visitable con 334 obras y una galería con 52 piezas de siete acervos, algunas exhibidas por primera vez.

El recinto también contará con un auditorio, una tienda-librería y una mediateca especializada con 12 mil 750 materiales de consulta abierta, entre libros, revistas y documentos.

Sheinbaum destaca transformación de la Cuarta Sección de Chapultepec

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que este terreno estuvo destinado a la producción de armamento y fue entregado al Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En esta zona también se construyeron la Cineteca Nacional y la Escuela El Arsenal de Artes y Oficios.

“Es un proyecto de muy largo alcance y un legado cultural para todas las generaciones de nuestro país”, expresó Sheinbaum.

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