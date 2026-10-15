Guillermo Ochoa recibirá homenaje del América en el Estadio Azteca: fecha y horario del partido ante Pachuca

Guillermo Ochoa será homenajeado en el América vs Pachuca. Foto: AFP

Guillermo Ochoa recibirá un homenaje del América el próximo domingo 25 de octubre, cuando las Águilas enfrenten al Pachuca en el Estadio Azteca, durante la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El club azulcrema anunció el reconocimiento a través de sus redes sociales con el mensaje: “Hay historias que nunca terminan. Por s13mpre”. La publicación fue compartida por el propio guardameta.

El encuentro también tendrá un cambio de horario, de acuerdo con la programación actualizada de la Liga MX, el partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en lugar de las 17:00 horas previstas originalmente.

Guillermo Ochoa volverá al América tras su retiro

El homenaje reconocerá la trayectoria de Ochoa con el equipo en el que comenzó su carrera profesional. El guardameta tuvo dos etapas con las Águilas, de 2004 a 2011 y de 2019 a 2022.

Durante sus dos periodos con el América, disputó 424 partidos oficiales y conquistó cuatro títulos, el Clausura 2005, el Campeón de Campeones 2005, la Copa de Campeones de la Concacaf 2006 y la InterLiga 2008.

¡Les tenemos una gran sorpresa! No pueden faltar. 🫵😁



J14 ⚔️ América vs. Pachuca

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Nos vemos en CAsa este próximo 25 de octubre. 🏟️💛 pic.twitter.com/B0enrdzizm — Club América (@ClubAmerica) October 14, 2026

Ferrán Reverter, director general de Grupo Águilas, había adelantado que el portero sería uno de los primeros jugadores reconocidos dentro de la iniciativa del club para rendir tributo a sus leyendas.

El directivo destacó su trayectoria y su registro como el guardameta con más partidos disputados con la institución.

La distinción será el segundo homenaje público que recibe Ochoa tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 y el anuncio de su retiro del futbol profesional.

El pasado 6 de octubre, la Federación Mexicana de Futbol reconoció su trayectoria con el Tricolor y en el balompié nacional durante el partido amistoso entre México y Chile, disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

El último partido de Guillermo Ochoa en el Estadio Banorte

La visita de Ochoa tendrá un significado especial, pues el Estadio Banorte fue escenario de algunos de sus momentos con el América y también del que fue su último partido como profesional.

El guardameta disputó su último encuentro el pasado 24 de junio, cuando México enfrentó a Chequia durante el Mundial de 2026. Ahora, regresará al inmueble para recibir el reconocimiento del equipo con el que construyó buena parte de su trayectoria.

"Ochoa":

Porque fue ovacionado al entrar al partido de México ante Chequia pic.twitter.com/RqrsrfY2d7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 25, 2026

El homenaje se suma a los reconocimientos que el América ha dedicado a figuras de su historia.

Durante las actividades por el 110 aniversario del club, la institución también rindió tributo a exjugadores como Miguel Zelada, Adrián Chávez, Raúl “Potro” Gutiérrez, Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera.

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