Gianni Infantino enfrenta a sus críticos en la FIFA tras fracasar su plan millonario

Gianni Infantino buscará la reelección en 2027. Foto: Reuters

Gianni Infantino se enfrentará el jueves a los dirigentes del fútbol que quieren su dimisión, en su primera reunión con los altos cargos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) desde que fracasó su plan de vender una participación en los torneos de la organización, incluido el Mundial.

Dirigentes de tres confederaciones regionales de fútbol, entre ellos la UEFA, la AFC y la CONCACAF, han pedido la renuncia de Infantino, y sus representantes estarán en Zúrich para una reunión del Consejo de la FIFA.

Se unirán los representantes de África, Sudamérica y Oceanía

En el orden del día figura un debate sobre el fallido proyecto “FIFA Forward Enterprise” (FFE), que Infantino se vio obligado a abandonar pocos días después de anunciarlo en julio.

Según el plan, Infantino propuso vender una participación minoritaria en una filial comercial de la FIFA a inversores privados. La empresa fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, fue identificado como el principal inversor.

El consejo, compuesto por 37 miembros, también abordará la gobernanza de la FIFA, y algunas de las figuras más poderosas de este deporte están decididas a limitar los poderes de Infantino si no pueden obligarle a dimitir.

Infantino, de 56 años, se presentará a la reelección en marzo de 2027, y se acerca la fecha límite del 18 de noviembre para que se presenten candidaturas.

La semana pasada, el exdefensa de la selección suiza y del Tottenham Hotspur, Ramón Vega, anunció su intención de presentarse, pero aún no ha confirmado si cuenta con el respaldo de las cinco federaciones nacionales necesarias para participar en la carrera.

El plan de la FFE puso de manifiesto una división en el fútbol mundial, ya que Aleksander Ceferin, Salman Al Khalifa y Victor Montagliani, presidentes, respectivamente, de la UEFA, la AFC y la CONCACAF, dijeron que era hora de un cambio en la cúpula de la FIFA.

Sin embargo, Infantino ha estado recabando apoyos en su intento por mantenerse en el poder y recibió una ovación de pie cuando se reunió con los dirigentes del fútbol africano la semana pasada en Cabo Verde.

También se espera que cuente con el respaldo de Sudamérica en las elecciones del próximo año en Rabat. A pesar de las críticas de la AFC a su liderazgo, muchos países de Asia, incluido un bloque de naciones árabes, le han ofrecido su apoyo.

Premio de la paz

Fuentes cercanas al asunto declararon a Reuters que, aunque las posibilidades de encontrar a alguien que sustituya a Infantino eran remotas, sus oponentes estaban decididos a aislarlo aún más y a limitar sus poderes.

Además de revisar el FFE, se espera que los miembros del consejo debatan las reservas financieras de la FIFA y la cantidad de dinero que puede destinar a las federaciones miembro, así como sus procedimientos disciplinarios, el marco de gobernanza y el Premio de la Paz, que el año pasado fue otorgado de forma controvertida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mes pasado, la UEFA y la CONCACAF instaron a la FIFA a destinar 10 millones de dólares a cada una de sus 211 federaciones miembro, en contraposición a la propuesta del FFE de Infantino, según la cual las federaciones podrían recibir 20 millones de dólares en fondos de desarrollo y, potencialmente, acceder a otros 20 millones.

Emanuel Medeiros, fundador y presidente ejecutivo global de Sport Integrity Global Alliance, un grupo de presión que aboga por una mejor gobernanza en el deporte, dijo que la FIFA debía mantener un “debate franco” en Zúrich.

“Los ojos del mundo están puestos en ellos“, agregó. “El mundo del fútbol espera ver un consejo que aproveche esta oportunidad única para llevar a cabo una revisión de la gobernanza verdaderamente independiente, exhaustiva y transparente (…) Sin duda, deseamos ver un nuevo impulso, una nueva dinámica“.

Sin embargo, el abogado y político Miguel Maduro, que fue presidente del Comité de Gobernanza de la FIFA en 2016 antes de ser destituido por Infantino, dijo que le sorprendería que de la reunión del jueves surja algo significativo.

“Puede que anuncien la creación de un grupo de trabajo o incluso una revisión independiente de la gobernanza de la FIFA, pero la credibilidad de cualquiera de estas iniciativas será muy limitada a la luz del historial de la FIFA“, señaló.

“Una iniciativa de este tipo, si no es verdaderamente independiente y aplicable, podría ser más de lo mismo: una medida de fachada destinada simplemente a reducir la presión pública y a afirmar que ya han abordado los problemas que tuvieran“.

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