Organizaciones rechazan proyecto de acueducto Chapala-Guadalajara por presunta privatización del agua

El punto será en el Patio del Congreso de Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Ante la crisis de agua en Guadalajara, Jalisco, diversas organizaciones convocaron a una conferencia de prensa para dar su postura sobre la supuesta privatización del recurso natural ante el proyecto del acueducto en e lLago de Chapala.

En redes sociales mencionaron que el evento se llevará a cabo el jueves 15 de octubre en el patio del Congreso estatal, en punto de las 09:00 horas.

“¡No al endeudamiento y la privatización del agua! ¡Restauración sí, privatización no! ¡SIAPA, repara tus fugas!”, expresaron en X.

¿Qué ha dicho el gobernador, Pablo Lemus, sobre el acueducto?

Ante las protestas el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara no implica la privatización del agua, ni un endeudamiento como aseguran las organizaciones o incrementos en las tarifas, así como tampoco entregar el servicio a particulares.

¿Qué se sabe sobre el proyecto del acueducto Chapala-Guadalajara?

El proyecto del acueducto contempla una inversión aproximada de casi 12 mil millones de pesos, una iniciativa presentada por el Gobierno local al Congreso de Jalisco para su análisis y posterior votación.

El financiamiento se realizaría a través de un modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) con participación de recursos privados y públicos.

Dicho modelo, aseguraron las organizaciones, significa la privatización del agua.

💧 ¡No al endeudamiento y la privatización del agua!



Convocamos a conferencia de prensa:

📅 15 de octubre, 9:00 h

📍 Patio del Congreso de Jalisco, Guadalajara.



¡Restauración sí, privatización no! ¡SIAPA, repara tus fugas!#ElSiapaQueQueremos pic.twitter.com/0BpRZWQuNF — SIAPA CORRUPTO (@SiapaCorrupto) October 14, 2026

Crisis por agua en Guadalajara

En días previos se realizaron una serie de protestas en Guadalajara, por denuncias de habitantes que desde hace meses reciben agua turbia, de color café o negro, con sedimentos y malos olores en sus viviendas, situación que atribuyen a problemas en el suministro del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Los inconformes señalaron posibles riesgos para la salud y exigieron a las autoridades soluciones a los problemas de abastecimiento.

El domingo 11 de octubre, los manifestantes marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, donde reclamaron atención a sus demandas. Entre las causas señaladas se encuentran el deterioro de las tuberías, la falta de mantenimiento y las deficiencias en la potabilización del agua. El SIAPA ha reconocido problemas en la infraestructura de abastecimiento.

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