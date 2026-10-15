American Airlines suspende 3 rutas desde EE. UU. a Tulum

Varias aerolíneas han suspendido vuelos a Tulum. Foto: AFP

La conectividad aérea de Tulum volverá a reducirse. American Airlines dejará de operar tres rutas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de Tulum a partir de enero de 2027, en un nuevo ajuste a su oferta de vuelos hacia el Caribe mexicano.

Entre los servicios afectados se encuentra la conexión con Miami, uno de los principales centros de distribución de pasajeros de la aerolínea y una puerta de entrada clave para turistas internacionales.

¿Qué rutas dejarán de operar?

Los vuelos que saldrán de la programación de American Airlines son:

Miami – Tulum

Charlotte – Tulum

Chicago – Tulum

Los cambios comenzarán a aplicarse a partir del 5 de enero de 2027.

Tulum mantendrá conexión con Dallas

Pese al recorte, la compañía no abandonará completamente el aeropuerto.

American Airlines mantendrá la ruta entre Dallas-Fort Worth y Tulum, una de las conexiones más importantes de su red y que seguirá permitiendo a los pasajeros enlazar con destinos dentro y fuera de Estados Unidos.

Otro ajuste para el aeropuerto de Tulum

American Airlines no ha informado las razones específicas detrás de la suspensión de los vuelos hacia Tulum.

La decisión ocurre en medio de diversos ajustes en la conectividad aérea del destino, aunque por ahora se desconoce si responde a una menor demanda de pasajeros o a cambios operativos dentro de la aerolínea. La compañía mantendrá su conexión entre Dallas-Fort Worth y Tulum.

La decisión se suma a los movimientos que diversas aerolíneas han realizado en los últimos meses para adaptar su capacidad a la demanda de pasajeros.

El aeropuerto de Tulum inició operaciones en diciembre de 2023 con la intención de ampliar las opciones de acceso a la Riviera Maya y reducir la presión sobre la terminal aérea de Cancún. Sin embargo, varias compañías han ajustado frecuencias y rutas conforme evoluciona el mercado.

¿Por qué importa la salida de Miami?

Más allá del número de vuelos, la suspensión de la ruta con Miami tiene un peso especial debido a que ese aeropuerto funciona como uno de los principales centros de conexiones de American Airlines.

Esto significa que los viajeros que llegaban a Tulum desde ciudades de Estados Unidos, América Latina o Europa utilizaban con frecuencia esa escala para completar su viaje.

Las aerolíneas siguen ajustando su oferta

El ajuste ocurre mientras las empresas aéreas continúan revisando la rentabilidad de sus rutas y la demanda de pasajeros para la temporada 2026-2027.

Por ahora, American Airlines conservará operaciones en Tulum a través de Dallas-Fort Worth, aunque la salida de tres rutas representa una nueva reducción en la oferta internacional disponible para quienes viajan hacia este destino del Caribe mexicano.

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