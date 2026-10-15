Ciberacoso, pornografía y violencia: DOF publica decreto para restringir estos contenidos a menores

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmara el decreto para proteger a menores en plataformas digitales, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó esta tarde el decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

Se busca establecer nuevas obligaciones para redes sociales, videojuegos y otros servicios digitales, como verificar la edad de sus usuarios, retirar contenido de riesgo y activar controles de privacidad más estrictos para niñas, niños y adolescentes.

¿Qué prohíbe el decreto de entornos digitales seguros?

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 14 de octubre de 2026, establece que las plataformas digitales deben impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que promuevan:

Ciberacoso y ciberbullying.

Abuso, explotación y violencia sexual.

Discursos de odio y extremismo violento.

Conductas ilícitas y apología del delito.

Pornografía y material sexual explícito.

Suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.

La disposición abarca redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y otros servicios que permiten compartir contenidos o interactuar por internet.

Plataformas deberán verificar la edad y retirar contenido

Entre las principales obligaciones, las empresas deberán implementar mecanismos confiables para verificar la edad de sus usuarios. No bastará con que una persona declare cuántos años tiene.

También tendrán que publicar sus criterios para identificar y retirar cuentas o publicaciones prohibidas, habilitar herramientas para reportarlas y permitir que madres, padres y tutores supervisen las cuentas de menores de edad.

Además, las nuevas cuentas deberán tener activadas, de manera predeterminada, las configuraciones de privacidad y seguridad más estrictas disponibles.

Las plataformas también deberán evaluar periódicamente los riesgos de sus funciones y sistemas de recomendación, así como adoptar medidas para prevenirlos o reducirlos.

¿Qué deberán hacer ante las autoridades?

El decreto obliga a las empresas a designar un contacto especializado para atender a las autoridades de procuración y administración de justicia, disponible las 24 horas, todos los días del año.

Cuando retiren una cuenta o contenido, deberán conservar las evidencias digitales durante al menos 90 días hábiles para que puedan entregarse a las autoridades que las soliciten.

Asimismo, tendrán que alertar de inmediato a las instancias nacionales competentes sobre cuentas o publicaciones que amenacen la vida, dignidad, seguridad, integridad o privacidad de menores.

Salud mental y educación digital

La Secretaría de Salud implementará programas de salud mental y ofrecerá orientación psicológica mediante la Línea de la Vida.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fortalecerá las habilidades socioemocionales y promoverá el uso responsable de las plataformas, además de impulsar acciones para detectar situaciones de riesgo en las escuelas.

El decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las plataformas tendrán un máximo de 30 días naturales, a partir de esa fecha, para documentar e informar las acciones implementadas para cumplirlo.

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