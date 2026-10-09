Declaran culpables a tres por asesinato de surfistas australianos y estadounidense en Ensenada en 2024

En 2024 surfistas fueron recordados por compañeros. Foto: Cuartoscuro

Un tribunal declaró culpables este viernes a tres por el asesinato de dos hermanos australianos y un ciudadano estadounidense, quienes fueron atacados durante un viaje de surf en Ensenada, Baja California, en abril de 2024.

El caso provocó indignación internacional. Las víctimas fueron identificadas como Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, respectivamente, y su amigo Jack Carter Rhoad, de 30.

¿Qué determinó el tribunal por el asesinato de los surfistas?

El juez determinó que los tres acusados actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. La sentencia será dictada el próximo viernes.

La Fiscalía solicitó una pena de 210 años de prisión, aunque la pena máxima en Baja California es de 60 años.

Tras conocer el fallo, Martin Robinson, padre de Jake y Callum, expresó que la decisión representa un momento significativo en el largo proceso de búsqueda de justicia para su familia.

“Aunque ningún veredicto podrá devolvernos jamás a nuestros hijos ni aliviar el dolor de haberlos perdido, esperamos que este resultado represente un importante paso hacia la justicia”, Martin Robinson, padre de Jake y Callum

¿Cómo ocurrió el crimen en Ensenada?

En 2024, tres surfistas fueron reportados como desaparecidos el 27 de abril.

Tras días de búsqueda, sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo, ocultos en un acantilado y con impactos de bala en la cabeza.

Tras el hallazgo, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió sus condolencias a las familias.

La Fiscalía presentó detalles del ataque y señaló que se utilizaron una pistola calibre 9 milímetros y otro calibre .45.

De acuerdo con la acusación, las víctimas fueron sorprendidas cuando se encontraban indefensas en su campamento.

La Fiscalía retomó el testimonio de la novia del principal sospechoso, conocido como el “Kekas”.

Según ese relato, Jack Carter Rhoad rogó por su vida y pidió misericordia al explicar que estaba casado.

La mujer fue condenada a 20 años de prisión en noviembre, después de declararse culpable por instigar al robo en un proceso separado.

Familia honra la memoria de los hermanos Robinson

Martin Robinson agradeció el trabajo de las autoridades y afirmó que sus hijos nunca serán olvidados.

La familia abrió una fundación para promover el deporte y la superación personal en su memoria.

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