Tamara Cubas llega al Festival Cervantino con “Mar de Silencio”, una oda a la migración en tiempos de Trump

Tamara Cubas traerá “Mar de silencio” al Festival Cervantino | Foto: Especial

La uruguaya Tamara Cubas llegará al Festival Internacional Cervantino 2026 con “Mar de silencio“, una representación de la migración en la que siete mujeres de distintas nacionalidades se despliegan en un escenario cubierto de sal para contar sus historias personales de desplazamiento en forma de canciones, danzas, rituales y textos.

La creadora de esta obra visual habló con medios mexicanos sobre la forma de vincular a sus siete protagonistas a pesar de ser de distintos orígenes, incluyendo a una mexicana, y qué significa presentarla en México durante el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos (EE.UU.).

Una obra sobre migración en los tiempos de Donald Trump

Tamara Cubas, la mujer detrás de “Mar de Silencio“, presentará el proyecto en el Festival Internacional Cervantino, en medio de la segunda gestión de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), marcado por un fuerte política antimigratoria.

“Es terrible lo que viene pasando, lo que se va recrudeciendo conforme van pasando los años. Este gobierno en el norte es absolutamente absurdo y obsceno”. Tamara Cubas

Cabe destacar que esta pieza escénica nació desde antes de que llegara Trump al poder por segunda vez en 2024; sin embargo, siempre se pensó como una denuncia.

“El arte siempre es una forma denunciativa porque vamos naturalizando algunas cosas y el arte a veces tiene la potencia de movernos de aquello a lo que ya nos estamos acostumbrando, sobre todo a las estadísticas“, dijo la artista.

Tamara Cubas también reconoció que se reunió con migrantes reales tanto en este como en otros proyectos. “Me parece increíble que una persona pone todo en juego para cambiar su vida“, reconoció.

La artista partió desde el deseo para armar “Mar de Silencio“, es decir, desde las estrategias de supervivencia que hacen las personas para cambiar su realidad, salir huyendo o hacer un cambio a otro lugar que pueda ser mejor.

“Esa pulsión de deseo me parece increíble y ese es el lugar donde me interesa, me interesaba y me sigue interesando colocarme. ¿Qué es lo que impulsa la vida? ¿Dónde tiene sentido la vida? Porque si algo que estamos perdiendo también es el sentido de la vida“, remató.

“Este proyecto fue una cosa hermosa”, dice Tamara Cubas

Tamara Cubas confesó que, para “Mar de Silencio“, invitó a siete mujeres de diferentes partes del mundo sin hacer un proceso de casting y crear una comunidad sin necesidad de enfrentarse a la audición, por lo que definió a su proyecto como “una cosa hermosa“.

“Cuando llegaron estas siete mujeres a Uruguay, no nos conocíamos para nada (…) ni siquiera las investigué en Instagram”. Tamara Cubas

El proceso de conocer a las siete bailarinas fue “una carta en blanca para este tejido afectivo“, lo que le permitió conocer a mujeres de Uruguay, Brasil, Chile, Egipto, Indonesia, México y Nigeria.

Al inicio del proyecto, Cubas no conocía a quienes interpretarían su idea y se enfrentó al reto de descubrir cómo convivir con personas distintas que van a compartir un espacio y tiempo para crear algo que no tiene una forma predeterminada.

Para lograr un vínculo entre las siete mujeres protagonistas, desplegó estrategias de relacionamiento como juntarlas en el campo para reflejar el proceso de búsqueda de sus raíces culturales. De esta manera, las llevó a conectar con la base de su ser, según sus palabras.

“Lo que hicimos cada una fue compartir todo ese universo que la sostiene y ese universo es en el que está en búsqueda, con todas las tensiones, pasiones, afectos y temores, lo que generó una apertura total y una aceptación del otro en su diferencia“, señaló.

¿La clave? Que todas comparten un punto en común. “Todas vienen de generaciones que están buscando después de haber sido desplazadas“, y ejemplificó a la intérprete de Chile, cuyos padres fueron desplazados del campo a la ciudad.

Muchas de ellas también tuvieron que crecer sin la lengua originaria de su familia, por lo que se encuentran actualmente en un proceso de su recuperación de su identidad y raíces.

“Lo que que tenemos en común es esta cosa de simplemente ser humanos en un universo, en un presente complejo, inestable y que eso nos hace también apoyarnos más en la otra“, remató.

“Mar de Silencio” se presentará en el Festival Internacional Cervantino

Tamara Cubas traerá su “Mar de Silencio” al próximo Festival Internacional Cervantino los días 17 y 18 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro Principal (Cantarranas s/n, Zona Centro, Col. Guanajuato Centro, C.P. 36000. Guanajuato, Guanajuato).

Los costos para “Mar de Silencio” oscilan entre los 190 y 450 pesos:

Luneta Precio normal: 450 pesos Visibilidad parcial: 225 pesos Silla de ruedas: 225 pesos

Planta alta Precio normal: 380 pesos Visibilidad parcial: 190 pesos



Tamara Cubas se mostró entusiasmada de encontrarse con su elenco en México. “Cada vez que nos encontramos, ellas recuperan nuevas palabras y los van cambiando a su lengua original“, contó.

Los espectadores que aprecien “Mar de Silencio” en Guanajuato verán a las siete mujeres compartiendo sus cantos y danzas.

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