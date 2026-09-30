Comité del 68 convoca a marcha del 2 de octubre; partirá de Tlatelolco

Integrantes del Comité 68. Foto: Uno TV

El Comité del 68 convocó a participar en la marcha del próximo 2 de octubre, al cumplirse 58 años de la matanza de Tlatelolco. La cita será a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México.

Durante una conferencia, integrantes del comité cuestionaron que el Zócalo capitalino, así como monumentos y edificios del primer cuadro del Centro Histórico, se encuentren rodeados de vallas.

Comité del 68 cuestiona cierre del Zócalo

Víctor Guerra, integrante del Comité 68, consideró que el cerco instalado en distintos puntos del Centro Histórico responde a un temor del Gobierno ante posibles disturbios durante la movilización.

El integrante del comité sostuvo que la marcha del 2 de octubre será pacífica y rechazó que sus participantes tengan la intención de provocar desórdenes.

“El hecho de que esté cercado el Zócalo y algunos lugares emblemáticos de la Ciudad de México se debe a un temor infundado que tiene el Gobierno de que esta marcha pueda cometer desastres o desórdenes, porque nosotros somos pacíficos y nuestra marcha es pacífica”. Víctor Guerram, integrante del Comité 68

La movilización se realizará en el marco del aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes fueron atacados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Piden avanzar en casos relacionados con 1968

Los integrantes del Comité del 68 también expresaron su expectativa de que la nueva Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado contribuya al esclarecimiento de los casos relacionados con el movimiento de 1968.

De acuerdo con Víctor Guerra, esta Fiscalía tendrá responsabilidad de ejercer acción penal en casos correspondientes al periodo de 1965 a 1990, entre ellos el relacionado con el 2 de octubre de 1968.

El Comité del 68 planteó además que se reinicien los juicios contra quienes continúan con vida y se establezcan responsabilidades penales en los casos de personas señaladas que ya fallecieron.

“Que se reinicien los juicios en contra de quienes aún se encuentran con vida y establecer la responsabilidad penal de los que están muertos”. Víctor Guerra, integrante del Comité 68

La marcha está convocada para el 2 de octubre a las 16:00 horas, con punto de reunión en la Plaza de las Tres Culturas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.