FOVISSSTE vs Infonavit: ¿cuánto te presta cada uno para comprar casa?

FOVISSSTE e Infonavit tienen diversos créditos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Los trabajadores al servicio del Estado y quienes laboran en el sector privado y cotizan ante el IMSS cuentan con distintas opciones de financiamiento para adquirir una casa a través de sus respectivos sistemas de vivienda. Entre ellas se encuentran el Crédito Mi FOVISSSTE, dirigido a trabajadores del Estado, y los diferentes esquemas de crédito del Infonavit para trabajadores del sector privado.

Mi FOVISSSTE

Para los trabajadores al servicio del Estado, el Crédito Mi FOVISSSTE, antes conocido como tradicional, permite adquirir una vivienda nueva o usada y puede contratarse en pesos o en Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En la modalidad en pesos, FOVISSSTE establece un monto máximo de 1 millón 405 mil 90 pesos, al que se suma el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Si el crédito se contrata en UMA, el financiamiento puede alcanzar 1 millón 854 mil 434.40 pesos, equivalente a 520 UMA, más el saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Este crédito contempla una tasa fija en pesos de entre 8% y 11%, mientras que en UMA va de 2% a 6%. Además, ofrece un plazo de hasta 30 años, pagos anticipados sin penalización y FOVISSSTE cubre 50% de los gastos notariales generados por el contrato de mutuo y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Infonavit Total: otra opción para trabajadores que coticen para el IMSS

Entre las opciones para trabajadores que no son del Estado está Infonavit Total, un crédito hipotecario que otorga el Infonavit y cuyo monto puede alcanzar hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, dependiendo de la capacidad de pago del trabajador.

El plazo puede ir de uno a 30 años y la tasa de interés es diferenciada de acuerdo con el nivel salarial, con un rango de 6.15% a 10.45%, fija durante toda la vida del crédito. Para solicitarlo, el trabajador debe ganar a partir de 13 mil 908.27 pesos mensuales.

Además, el crédito puede solicitarse en conjunto con el cónyuge cuando ambos cumplen con las condiciones establecidas, y también contempla opciones como Equipa tu Casa para obtener un monto adicional destinado a remodelar, mejorar, reparar o equipar la vivienda sin afectar su estructura.

¿Cuánto presta cada opción?

Los montos máximos quedan así:

Mi FOVISSSTE: hasta 1 millón 405 mil 90 pesos en pesos, más el saldo de la Subcuenta de Vivienda

hasta 1 millón 405 mil 90 pesos en pesos, más el saldo de la Subcuenta de Vivienda Mi FOVISSSTE en UMA : hasta 1 millón 854 mil 434.40 pesos, más el saldo de la Subcuenta de Vivienda

: hasta 1 millón 854 mil 434.40 pesos, más el saldo de la Subcuenta de Vivienda Infonavit Total : hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, dependiendo de la capacidad de pago

: hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, dependiendo de la capacidad de pago Cofinavit ingresos adicionales: hasta 684 mil 715.01 pesos por parte del Infonavit, dependiendo de la capacidad de pago y dentro de un esquema en el que también participa una entidad financiera

Así, Mi FOVISSSTE corresponde a trabajadores al servicio del Estado, mientras que las opciones de Infonavit están dirigidas a trabajadores que cotizan en el IMSS. Sin embargo, los montos no son directamente equivalentes porque cada producto tiene condiciones, requisitos y esquemas de financiamiento diferentes.

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