Profesionistas mexicanos con visa TN en EE.UU. deberán abrir sus redes sociales desde octubre: qué cambia en la revisión consular

La medida alcanza a ingenieros, contadores y otros profesionistas. Foto: AFP

Los profesionistas mexicanos deberán dejar públicos sus perfiles de redes sociales para tramitar la visa TN a partir del 1 de octubre, según un aviso del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La medida alcanza a la visa creada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que ingenieros, contadores y otros profesionistas trabajen en Estados Unidos.

También aplica a sus familiares que piden la visa TD y a los periodistas extranjeros que solicitan la visa I, y se suma a una revisión de redes que el gobierno estadounidense ya hacía con estudiantes y trabajadores temporales.

El aviso no detalla qué ocurrirá con un solicitante que mantenga sus cuentas privadas ni cómo se evaluará lo que publica en internet, por lo que la preparación antes de la cita consular gana importancia.

¿Qué cambia para quienes tramitan una visa TN?

La visa TN permite trabajar en Estados Unidos a ciudadanos de México o Canadá cuya profesión aparece en la lista del T-MEC y que cuentan con un contrato o carta de empleo de una empresa estadounidense. De acuerdo con la guía oficial de estas visas, los mexicanos deben tramitarla en una embajada o consulado, con el formulario DS-160 y una entrevista en persona.

Los canadienses, en cambio, no necesitan visa para trabajar con este estatus, ya que pueden solicitarlo directamente en un punto de entrada a Estados Unidos. Por eso, la nueva revisión de redes recae sobre todo en los profesionistas mexicanos, que sí pasan por una cita consular para obtener su visa.

La regla también cubre a la familia. El cónyuge y los hijos solteros menores de edad de un profesionista TN pueden acompañarlo con una visa TD, y quienes la soliciten desde el 1 de octubre tendrán que abrir igualmente sus perfiles.

El Departamento de Estado pide que los solicitantes configuren todos sus perfiles de redes sociales como “públicos” o “abiertos”, no solo los principales. Según la dependencia, esta revisión sirve para identificar a personas que podrían no ser admisibles en Estados Unidos, incluidas aquellas que representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, y sostiene que “cada decisión de visa es, en el fondo, una decisión de seguridad nacional”.

¿Qué significa tener las redes en modo “público” y por qué lo pide el gobierno?

Un perfil público es aquel que cualquier persona puede ver sin ser amigo o seguidor aprobado de la cuenta, lo que permite que el oficial consular revise publicaciones, fotografías, comentarios y actividad en internet del solicitante.

La novedad está en esa apertura, porque dar los nombres de usuario no es un requisito nuevo. Desde 2019, casi todos los solicitantes de visa deben anotar en el DS-160 los usuarios que usaron en los últimos cinco años en las plataformas que enlista el formulario, según las preguntas frecuentes del Departamento de Estado sobre este tema.

En esas mismas indicaciones, la dependencia aclara tres puntos que siguen vigentes:

Los oficiales consulares no piden contraseñas de las cuentas

de las cuentas Quien no tiene redes sociales puede responder “None” (ninguna) en el formulario

Dar información inexacta o falsa en la solicitud o en la entrevista puede llevar a que se niegue la visa

Con la nueva regla, el gobierno ya no se limita a conocer qué cuentas tiene una persona, sino que busca poder revisarlas completas. El Departamento de Estado recuerda que una visa “es un privilegio que se otorga a discreción del gobierno, no un derecho”, pero no ha publicado qué tipo de contenido puede considerarse negativo.

📢 ¡Atención, solicitantes de visas TN, TD e I!

A partir del 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales a estas categorías de visas. 📱🇺🇸

Si vas a solicitar una visa TN, TD o I, recuerda:



✅ Mantener tus cuentas de redes sociales… pic.twitter.com/MijkBbCwOq — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 29, 2026

¿Qué otras visas ya pasaban por esta revisión?

La TN, la TD y la I se suman a una lista amplia de visas cuyos solicitantes ya debían tener sus redes abiertas. La revisión empezó el 18 de junio de 2025 con estudiantes y visitantes de intercambio de las visas F, M y J, según un anuncio del Departamento de Estado de esa fecha, y después se extendió a trabajadores y otras categorías.

El aviso más reciente enumera las visas que ya estaban incluidas antes de octubre:

Estudiantes: F-1 y M-1, y sus dependientes F-2 y M-2

F-1 y M-1, y sus dependientes F-2 y M-2 Visitantes de intercambio: J-1 y sus dependientes J-2

J-1 y sus dependientes J-2 Trabajadores temporales: H-1B, H-3 y H-4

H-1B, H-3 y H-4 Prometidos de ciudadanos estadounidenses: K-1, K-2 y K-3

K-1, K-2 y K-3 Intercambio cultural y trabajadores religiosos: Q, R-1 y R-2

Q, R-1 y R-2 Testigos y víctimas de delitos: S, T y U

S, T y U Empleados domésticos de diplomáticos y funcionarios: A-3, C-3 y G-5

La visa de turista B1/B2 no aparece en la lista, así que quienes la tramitan no tienen la obligación de dejar públicas sus cuentas, aunque sí deben declarar sus usuarios en el DS-160. La medida forma parte de un endurecimiento más amplio en el trámite de visas, que incluye restricciones como la que busca frenar el llamado turismo de nacimiento.

¿Qué conviene revisar antes de la cita consular?

La preparación puede evitar retrasos, sobre todo porque la entrevista para una visa TN depende de que la información del solicitante sea consistente en todos los documentos que entrega. La Embajada de Estados Unidos en México recordó en sus redes sociales que las cuentas deben mantenerse públicas desde el día de la entrevista hasta recibir la visa, y recomendó no hacer planes de viaje hasta tener la visa en las manos.

Con esas indicaciones en mente, conviene que el profesionista y su familia revisen estos puntos antes de la cita:

Que todas las cuentas estén en modo público , incluidas las que se usan poco, las profesionales y las secundarias

, incluidas las que se usan poco, las profesionales y las secundarias Que las cuentas abiertas coincidan con los usuarios o direcciones anotados en el DS-160 para los últimos cinco años

Que la información laboral en redes profesionales, como LinkedIn, sea congruente con la carta de empleo y el puesto que se presentan para la visa TN

Que los familiares que piden la visa TD también tengan sus perfiles abiertos

Que las fechas de inicio de trabajo o de mudanza tengan margen, en caso de que el trámite tarde más de lo previsto

Cuidado al borrar publicaciones

También es recomendable evitar borrar cuentas o publicaciones de forma masiva justo antes de la cita, ya que eso puede generar diferencias con lo declarado en el formulario y derivar en preguntas adicionales. La congruencia pesa todavía más en un contexto en el que el gobierno abrió un portal para denunciar fraudes de visa, incluidas ofertas de empleo falsas.

Por último, la revisión no termina en el consulado. Una vez obtenida la visa, los viajeros pueden enfrentar otra inspección al llegar a Estados Unidos, donde una corte federal confirmó que los agentes pueden revisar manualmente el celular en la frontera sin necesidad de sospecha, así que mantener la misma información en todo el proceso ayuda a evitar contratiempos.

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