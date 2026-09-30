Semar asegura en el AICM 8.6 kg de cocaína ocultos en 20 piezas artesanales procedentes de Perú

Semar asegura 8.6 kg cocaína en AICM ocultos en piezas artesanales. Foto: Semar

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con personal de Aduanas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron 8.6 kilogramos de cocaína ocultos en 20 piezas de artesanía procedentes de Lima, Perú.

El aseguramiento ocurrió la mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde las autoridades localizaron la sustancia dentro del equipaje documentado de un pasajero.

En el @AICM_mx, personal de @SEMAR_mx y @AduanasMx, en coordinación con @SSPCMexico, aseguró 8.6 kg de cocaína ocultos en 20 piezas de artesanía localizadas en el equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.



Estas acciones fortalecen la seguridad en los puntos… pic.twitter.com/VE3wmvyD8Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 30, 2026

¿Dónde aseguraron la cocaína procedente de Perú?

De acuerdo con las autoridades, el operativo se realizó en el AICM como parte de las acciones de revisión y seguridad en los puntos de ingreso al país. Personal de la Semar y de Aduanas, con apoyo de la SSPC, inspeccionó el equipaje documentado de un pasajero que había llegado a México procedente de Lima, Perú.

Durante la revisión fueron localizadas 20 piezas de artesanía que ocultaban la sustancia.

Semar localiza 8.6 kilos de cocaína en artesanías

Las autoridades informaron que el cargamento contenía un total de 8.6 kilogramos de cocaína. La droga se encontraba oculta en las 20 piezas artesanales transportadas dentro del equipaje del pasajero.

Tras el hallazgo, la persona que llevaba las piezas fue detenida y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. La sustancia asegurada y los objetos utilizados para ocultarla también fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones.

Operativo ocurrió en coordinación con Aduanas y SSPC

El aseguramiento fue resultado del trabajo conjunto entre diferentes instituciones encargadas de la seguridad y vigilancia en los puntos de entrada al país. La Semar y Aduanas realizaron la revisión correspondiente en el AICM, mientras que la SSPC participó en las acciones de coordinación.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos tienen como objetivo detectar y evitar el ingreso de sustancias ilícitas al territorio nacional. El aseguramiento de la cocaína se suma a las acciones de revisión que se realizan en aeropuertos y otros puntos de ingreso para identificar posibles cargamentos de drogas.

Autoridades aseguran cargamento proveniente de Lima

El pasajero involucrado llegó a México en un vuelo procedente de Lima, Perú, con las 20 piezas artesanales dentro de su equipaje documentado. Después de la inspección y del hallazgo de la droga, las autoridades procedieron al aseguramiento del cargamento y a la detención de la persona.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades que, en su caso, resulten de la investigación. La Semar, Aduanas y la SSPC destacaron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad en los puntos de ingreso al país y evitar que sustancias ilícitas lleguen a la población.

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