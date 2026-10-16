Nueva caravana con 200 migrantes entra a Tapachula, Chiapas

Alrededor de 200 migrantes ingresaron a México. Foto: Lizeth Coello

Alrededor de 200 migrantes, principalmente de Honduras y El Salvador, ingresaron este jueves a territorio mexicano por el puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera entre Guatemala y México, para avanzar hacia Tapachula como parte de la denominada Caravana sin Fronteras.

El contingente, integrado por mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, comenzó a desplazarse desde el municipio de Suchiate alrededor del mediodía.

De acuerdo con reportes de seguridad y Protección Civil Municipal, se esperaba su llegada a Tapachula cerca de las 20:00 horas, donde sus integrantes buscarían descansar antes de continuar su recorrido hacia el norte del país.

La movilización ocurre en medio de la reactivación de los desplazamientos colectivos de personas centroamericanas por la frontera sur, pese a las restricciones migratorias y al endurecimiento de las políticas de Estados Unidos.

Alexander, migrante hondureño que forma parte de estos movimientos, señaló que las dificultades económicas y la falta de oportunidades en sus países de origen obligan a muchas familias a salir, aun cuando el trayecto implica riesgos y sacrificios.

“Este es un problema humanitario. Los gobiernos se lavan las manos con decir ‘yo hago, yo hago’, pero ya no hacen nada por el pobre. Siempre lo tienen humillado”, expresó. Alexander, migrante hondureño

El migrante explicó que la situación económica en Honduras se ha complicado por los bajos ingresos y las dificultades para cubrir los gastos básicos, como la alimentación y la renta.

Rumbo final del contingente de la caravana es incierto

Aunque el objetivo de muchas personas migrantes es llegar a Estados Unidos, Alexander reconoció que el rumbo final del contingente es incierto, debido a las dificultades que enfrentan durante el recorrido y a las condiciones migratorias en la región.

El hondureño, quien aseguró haber vivido en Estados Unidos, también manifestó preocupación por las deportaciones y las restricciones migratorias, aunque consideró que las condiciones políticas podrían cambiar.

Para Alexander, el problema no se limita a las fronteras, sino que comienza en los países de origen, donde, dijo, los sectores de menores ingresos enfrentan condiciones de desigualdad frente a los grupos económicamente privilegiados.

El ingreso de la Caravana sin Fronteras se suma a otras cuatro movilizaciones registradas durante este año en la región fronteriza de Chiapas.

El pasado 20 de septiembre, alrededor de 400 personas, principalmente hondureñas, ingresaron a México por la misma zona como parte del contingente denominado Fe y Esperanza con Dios, después de recorrer Guatemala.

Asimismo, un grupo de aproximadamente 30 migrantes ingresó el miércoles a la región, pero fue interceptado por autoridades migratorias y trasladado a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula.

Con el nuevo contingente, al menos cuatro grupos de personas migrantes procedentes de Centroamérica han intentado avanzar colectivamente por Chiapas durante este año, en una nueva etapa de movilizaciones que vuelve a colocar a Tapachula como punto de tránsito y concentración en la frontera sur.

La presencia de niñas, niños y adolescentes dentro de estos grupos también evidencia la dimensión humanitaria del fenómeno, en el que las familias enfrentan trayectos prolongados, incertidumbre sobre su destino y el riesgo de ser detenidas o deportadas durante su paso por México.

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