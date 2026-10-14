Localizan con vida a la “Gretel”, reo que fue sustraído por un comando armado de la cárcel en Suchiapa, Chiapas

La “Gretel” aparece a salvo tras ser sustraído de cárcel Foto: Lizeth Coello

Humberto Javier “N”, alias la “Gretel”, quien fue sustraído por un comando armado de la cárcel municipal de Suchiapa, Chiapas, el pasado 25 de septiembre, fue localizado con vida durante un operativo de búsqueda, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

¿Cómo localizaron a la “Gretel” en Chiapas?

De acuerdo con el fiscal general, Humberto Javier “N” fue localizado sano y salvo durante las acciones coordinadas entre las fuerzas armadas, corporaciones estatales y agentes de investigación.

Tras su sustracción de la cárcel municipal el 25 de septiembre, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

En el mismo operativo fue detenido otro hombre. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha precisado qué responsabilidad habría tenido en la privación de la libertad ni en la sustracción del reo.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la posible participación de las personas involucradas.

Aseguran inmueble donde la “Gretel” habría permanecido privado de la libertad

Jorge Luis Llaven Abarca también informó sobre el aseguramiento de un inmueble en Suchiapa, donde, según la declaración de la víctima, habría permanecido privada de la libertad.

El lugar fue intervenido mediante diligencias de cateo como parte de las investigaciones ministeriales.

“De acuerdo a lo manifestado por la hoy víctima, fue ahí donde lo mantuvieron privado de la libertad; se encuentra asegurado este inmueble”, explicó el fiscal.

Las autoridades mantienen el inmueble bajo aseguramiento mientras continúan las diligencias para recabar indicios relacionados con el caso.

Desmantelan ocho cámaras de vigilancia vinculadas a presuntas actividades delictivas

Durante las acciones en Suchiapa, las autoridades también reportaron el desmantelamiento de ocho cámaras de videovigilancia, descritas por el fiscal como dispositivos utilizados para vigilar las actividades de las corporaciones de seguridad.

Según Llaven Abarca, estos equipos permitían a personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo mantener vigilancia sobre los movimientos de las autoridades en el municipio.

El fiscal indicó que las investigaciones continúan en coordinación con las fuerzas armadas, las corporaciones estatales y la Agencia de Investigación.

La Fiscalía estatal adelantó que dará a conocer información adicional conforme avancen las indagatorias para esclarecer la sustracción de la “Gretel”.

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