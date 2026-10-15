Localizan con vida a dos jóvenes mexiquenses desaparecidos en Chiapas

Localizan con vida a dos jóvenes mexiquenses desaparecidos. Foto: Especial.

Lionet Alejandro Martínez Reyes y David Ladislao Téllez Ponce, dos jóvenes originarios del Estado de México reportados como desaparecidos en Chiapas, fueron localizados con vida este miércoles 14 de octubre, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia indicó que ambos fueron encontrados mediante un operativo de investigación e inteligencia, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Localizan con vida a dos jóvenes desaparecidos en Chiapas

Tras su localización, los jóvenes fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir su declaración. Posteriormente, recibieron atención de un equipo multidisciplinario que evaluó su estado físico y emocional.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar si fueron víctimas de algún delito durante el tiempo que permanecieron ausentes.

De acuerdo con información compartida por la colectiva feminista Ehécatl, un agente de la Policía de Investigación encontró a los jóvenes mientras caminaban y después los trasladó a las instalaciones de la Fiscalía.

Colectiva reporta golpes y pide esclarecer la desaparición

Tras darse a conocer la localización, la colectiva Ehécatl exigió que las autoridades mantengan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido durante los días en que ambos jóvenes estuvieron desaparecidos.

La organización también pidió que se amplíe la información sobre cómo los encontraron, además de que se garantice su seguridad. Según lo reportado por la colectiva, los jóvenes tenían golpes y estaban visiblemente atemorizados al momento de ser localizados

La Fiscalía estatal continuará con las diligencias correspondientes para determinar si se cometió algún delito y establecer las circunstancias de los hechos.

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