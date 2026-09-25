Localizan cuerpo de Bryan “N” en el río Grijalva tras ser arrastrado con su moto en Tuxtla Gutiérrez

El cuerpo de Bryan “N” fue localizado en el río Grijalva. Foto: Gobierno Chiapas

El cuerpo de Bryan “N”, un joven que fue arrastrado junto con su motocicleta por la corriente provocada por las lluvias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue localizado este jueves en el río Grijalva, dentro del Cañón del Sumidero, informó la Secretaría de Protección Civil estatal.

De acuerdo con la dependencia, el hallazgo ocurrió en el sector conocido como El Tapón, donde se concentraron las labores de búsqueda y rescate después de que el joven desapareciera la noche del martes.

Personal de Protección Civil de Chiapas, en coordinación con otras dependencias y corporaciones de respuesta, participó en el operativo para localizar a Bryan “N”, cuyo paradero se desconocía desde que fue arrastrado por las corrientes generadas por las precipitaciones.

¿Dónde localizaron al joven arrastrado por las lluvias?

Las autoridades localizaron el cuerpo en el río Grijalva, dentro del Cañón del Sumidero, específicamente en el área conocida como El Tapón. El punto se encuentra dentro de la zona por donde avanzaron las labores de búsqueda luego del reporte de desaparición ocurrido en Tuxtla Gutiérrez.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que las acciones se mantuvieron durante los días posteriores al incidente para tratar de ubicar al joven. El operativo involucró a personal de distintas instituciones y cuerpos de respuesta, quienes realizaron recorridos y labores de localización en el cauce del río y sus alrededores.

¿Qué pasó con Bryan “N” durante las lluvias?

El joven desapareció la noche del martes, cuando las lluvias registradas en Tuxtla Gutiérrez provocaron corrientes capaces de arrastrarlo junto con la motocicleta en la que se trasladaba.

A partir de ese momento se activaron las labores de búsqueda para determinar su paradero.

Las condiciones generadas por las precipitaciones llevaron a las autoridades a mantener el operativo en diferentes puntos relacionados con el cauce del río Grijalva, hasta llegar al sector donde finalmente fue localizado.

La Secretaría de Protección Civil no detalló en el comunicado las circunstancias específicas en las que ocurrió el arrastre ni proporcionó información adicional sobre la motocicleta.

¿Quiénes participaron en la búsqueda?

La localización fue resultado del trabajo coordinado entre personal de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas y otras dependencias que participaron en el dispositivo de búsqueda y rescate.

La dependencia estatal reconoció el trabajo realizado por las corporaciones, brigadistas y personal de respuesta que participaron en las acciones para localizar al joven.

Este tipo de operativos requiere coordinación entre los cuerpos especializados debido a las condiciones que pueden presentarse en un cauce como el río Grijalva, particularmente después de lluvias que incrementan las corrientes.

Las autoridades mantuvieron las labores hasta lograr la localización del cuerpo en el Cañón del Sumidero.

Protección Civil de Chiapas expresa condolencias

Tras confirmar el hallazgo, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Bryan “N”. La dependencia manifestó también su solidaridad y respeto hacia la familia y reconoció el esfuerzo de quienes participaron en el operativo.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y respeto a sus familiares, amigos y seres queridos”, señaló la Secretaría de Protección Civil estatal.

La dependencia también agradeció el compromiso de las corporaciones, brigadistas y personal de respuesta que sumaron esfuerzos durante las labores de búsqueda.

El caso ocurre en el contexto de las lluvias registradas en Chiapas, que han generado corrientes y condiciones de riesgo en distintos puntos del estado. Protección Civil mantiene el llamado a la población a extremar precauciones ante precipitaciones y evitar acercarse a ríos, arroyos y zonas donde pueda incrementarse repentinamente el nivel del agua.

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