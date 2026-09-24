Por lo menos cuatro municipios en Chiapas tienen afectaciones por las lluvias

Lluvias en Chiapas obligan a evacuar a familias. Fotos: X/@pcivilchiapas

Por lo menos cuatro municipios han resultado con afectaciones por las lluvias registradas en las últimas horas en Chiapas.

Municipio Salto de Agua

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, se inició por la madrugada de este jueves la evacuación preventiva en el municipio de Salto de Agua derivado de las lluvias registradas en la región y ante el incremento en el nivel del río Ruiz Cortines.

Las familias evacuadas son de las localidades:

Estrella de Belén

Ruiz Cortines

Belisario Domínguez

Suclumpa

Municipio San Andrés Duraznal

En el municipio de San Andrés Duraznal, Protección Civil Municipal y Policía Municipal identificaron deslizamientos de ladera que obstruyen parcialmente un carril en el tramo carretero Duraznal–Simojovel.

Para este jueves se tienen previstas labores con maquinaria para retirar el material y liberar por completo la vialidad.

Municipio de La Concordia

La dependencia señaló también que permanece restringido el paso vehicular en el tramo Benito Juárez–La Tigrilla, municipio de La Concordia, debido al colapso de un dren pluvial a la altura del arroyo El Terrero.

Ahí continúan los trabajos de rehabilitación con maquinaria pesada; sin embargo, la circulación permanecerá restringida hasta nuevo aviso, mientras se garantizan condiciones seguras para restablecer el tránsito.

Municipio de Palenque

Finalmente, en el municipio de Palenque también se han presentado algunos encharcamientos.

Se espera que las lluvias continúen para este jueves por lo que las autoridades piden a la población tomar las precauciones necesarias.

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