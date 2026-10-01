Mezcalfest 2026: un espacio para pequeños productores y para el mezcal tradicional

MezcalFest un espacio a los pequeños productores Foto: Unotv

La edición número 13 del Mezcalfest se llevará a cabo en la Ciudad de México este 3 y 4 de octubre, en la colonia Roma, un evento que busca darle un espacio a los pequeños productores y maestros mezcaleros que mantienen los procesos tradicionales de esta bebida.

Durante un encuentro con los medios en septiembre, los organizadores destacaron que entre los objetivos está mantener el sentido de comunidad.

“Mezcalfest.mx es un acto de comunidad y celebración de nuestra identidad. Nos enorgullece seguir creciendo con una visión sustentable, incluyente y profundamente mexicana”, mencionó.

El valor de los pequeños productores de mezcal

Uno de los puntos que busca destacar en el festival son las producciones pequeñas que se realizan en comunidades del país, donde incluso el acceso y las condiciones para elaborar y comercializar el mezcal pueden ser complejos.

Durante la conferencia de presentación, uno de los productores de Rupestre explicó que su producción alcanza apenas entre 300 y 400 litros al año, debido a que mantienen el ciclo agrícola y dependen de los tiempos de maduración del maguey.

“Para que tengamos mezcal, necesitamos tener una madurez de una planta de 7, 8, 20, hasta 30 años y entonces se convierten en mezcales muy valiosos, porque no solo es por la cuestión de lo artesanal y lo bonito, sino que atrás hay una cuestión biológica muy, muy grande”, explicó.

El maestro mezcalero también destacó que la intención no es competir con las grandes marcas que se pueden encontrar en supermercados, sino acercarse a las personas interesadas en conocer el origen y los procesos detrás de estas bebidas.

“La calidad está en la trazabilidad, en la historia, en la cultura y eso lo podemos obtener directamente de los productores”, señaló.

¿Qué habrá en Mezcalfest 2026?

Además de las degustaciones de mezcal, sotol, lechuguilla y bacanora, el evento contará con una nueva Zona de Arte y Artesanía, donde habrá trabajos de grabado, pintura, fotografía, cerámica y modelado en barro.

También se realizarán conferencias sobre el mezcal y otras bebidas tradicionales, además de contar con propuestas gastronómicas, mixología y música.

El Mezcalfest.mx 2026 se realizará de las 13:00 a 20:00 horas, en el Club de Leones de la CDMX, ubicado en Ures 13, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760. La preventa tendrá un costo de 80 pesos y en taquilla será de 100 pesos.

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