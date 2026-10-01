Sheinbaum firma acuerdos para fortalecer producción y exportación de aguacate

Acuerdos con productores de aguacate. Foto: Cuartoscuro | X @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de dos acuerdos con productores de aguacate dedicados a la exportación, principalmente de Michoacán, para fortalecer la producción, seguridad y sanidad del producto.

Durante el encuentro con integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), la mandataria destacó que las exportaciones de aguacate de México hacia Estados Unidos representan alrededor de 3 mil 500 millones de dólares.

¿Qué contemplan los acuerdos para el aguacate?

Sheinbaum explicó que los acuerdos buscan fortalecer la producción del fruto y garantizar condiciones relacionadas con su seguridad y sanidad.

Hoy firmamos dos acuerdos para garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación, un producto que representa miles de empleos y genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares.



Gracias al equipo de Gobierno y a las y los productores por su compromiso y… pic.twitter.com/rTOuGA7P8V — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2026

El Gobierno de México también ha establecido medidas para que la producción de aguacate destinado a la exportación cumpla con disposiciones de no deforestación, sanidad y seguridad laboral para todos los trabajadores del aguacate.

La presidenta señaló que este trabajo tiene especial importancia para Michoacán, entidad que concentra una parte relevante de la producción nacional, pero también para el resto del país debido al peso económico de la actividad.

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