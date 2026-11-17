Trabajadores en México. Foto: Cuartoscuro

El viernes 20 de noviembre de 2026 será un día laboral ordinario en México. Aunque en esa fecha se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el descanso obligatorio se recorrió al lunes 16 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Si trabajas el viernes 20 de noviembre, tendrás que presentarte en tu centro de trabajo y cumplir con tu horario habitual, a menos que tu empresa te dé el día libre como prestación o por decisión propia.

La confusión sobre esta fecha se debe a que el aniversario de la Revolución Mexicana se recuerda cada 20 de noviembre; sin embargo, la legislación establece que el día de descanso correspondiente se recorre al tercer lunes de ese mes.

¿El 20 de noviembre se paga doble o triple?

La Ley Federal del Trabajo NO contempla un pago adicional por laborar el viernes 20 de noviembre, debido a que esa fecha no está considerada como descanso obligatorio en 2026.

El artículo 75 de la LFT establece que quienes trabajen durante un día de descanso obligatorio deben recibir, además de su salario correspondiente, un salario doble por el servicio prestado. Esto equivale a un pago triple.

Por ejemplo, si una persona percibe 300 pesos diarios y trabaja durante un día de descanso obligatorio, deberá recibir 900 pesos por esa jornada.

En este caso, esa disposición aplicó para quienes trabajaron el lunes 16 de noviembre, fecha reconocida como descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

De esta manera, si tienes planeado descansar o realizar alguna actividad el viernes 20 de noviembre, es importante que revises con anticipación las disposiciones de tu centro de trabajo, ya que la fecha no está contemplada como feriado oficial.

Recuerda que los días de descanso obligatorio están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que las empresas deben respetar las fechas señaladas en esta disposición. Si tienes dudas sobre el pago de tu jornada o consideras que no se respetaron tus derechos laborales, puedes solicitar orientación gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Cuáles son los próximos días de descanso obligatorio en México durante 2026?

Después del descanso del lunes 16 de noviembre, las personas trabajadoras todavía tendrán un día feriado oficial antes de que termine el año: el viernes 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, estas son las fechas de descanso obligatorio que ya transcurrieron y las que corresponden al calendario de 2026:

Fecha Conmemoración 1 de enero Año Nuevo 2 de febrero Aniversario de la Constitución 16 de marzo Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo Día del Trabajo 16 de septiembre Independencia de México 16 de noviembre Revolución Mexicana 25 de diciembre Navidad

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