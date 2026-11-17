Dos trenes chocan en Praga. Foto: AFP.

Más de 45 personas resultaron heridas este martes 17 de noviembre tras el choque de dos trenes cerca de la Estación Central de Praga, en República Checa, donde varios afectados se encuentran en estado grave y las autoridades investigan las causas del accidente.

La colisión ocurrió alrededor de las 7:00 horas, tiempo local, en un puente ubicado sobre la calle Seifertova, a pocos metros de la principal estación ferroviaria de la capital checa. De acuerdo con los primeros reportes, ambos trenes circulaban a baja velocidad cuando se produjo el impacto.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. pic.twitter.com/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

El portavoz de los servicios de emergencia, Karel Kirs, informó que entre los lesionados hay personas con heridas de gravedad, algunas con riesgo de presentar fallas en sus funciones vitales.

Při nehodě vlaků u pražského hlavního nádraží utrpělo zranění 46 lidí. Čtyři z nich byli v ohrožení na životě. Uvedl to mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. pic.twitter.com/zbyFFR413j — ČT24 (@CT24zive) November 17, 2026

Ante la condición de algunos afectados, las autoridades no descartaron que el accidente pueda dejar víctimas mortales, según información difundida por la emisora checa Radio Praga.

¿Qué se sabe del choque de trenes en Praga?

Los bomberos señalaron que ninguna persona quedó atrapada entre los trenes después de la colisión y que todos los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital de República Checa para recibir atención médica.

Podívejte se na záběry z pohledu velitele policie a z dronu. Je na nich vidět, jak dnešní zásah u srážky vlaků a záchrana zraněných probíhala. pic.twitter.com/iXxbUPnPCT — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

El ministro de Transportes, Ivan Bednarik, calificó el accidente como un incidente «muy grave», pese a que las unidades ferroviarias circulaban a baja velocidad al momento del impacto.

Ministr dopravy Ivan Bednárik ke srážce vlaků v Praze: jedna ze souprav zřejmě projela návěstidlo zakazující jízdu, vyšetřování ale pokračuje. https://t.co/jmKpaRbQL4 — ČT24 (@CT24zive) November 17, 2026

Por su parte, el servicio ferroviario de la capital registró afectaciones, con una suspensión del tráfico de trenes en Praga tras el accidente.

Investigan las causas del accidente ferroviario

La Policía y la Inspección Ferroviaria iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la colisión de las dos unidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente ni han establecido si existieron fallas técnicas o algún otro factor relacionado con el impacto. Sin embargo,

En tanto, Ferrocarriles Checos informó, mediante un comunicado publicado en redes sociales, que ofrecerá indemnizaciones a las personas afectadas por el accidente.

Las autoridades continúan con las labores de investigación y atención a los pasajeros lesionados, mientras se mantienen las afectaciones al servicio ferroviario en la capital checa.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.