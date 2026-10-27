Anuncian cambios en rutas de transporte en Chihuahua por festejos del Día de Muertos 2026

Desvió de rutas en la capital. Foto: Gobierno de Chihuahua

Habrá desvíos en las rutas del transporte público de la ciudad de Chihuahua por las celebraciones de la Feria del Hueso y el Día de Muertos 2026. El Gobierno del estado le pide a los ciudadanos que tomen precauciones y anticipen con tiempo sus traslados.

Desvío de rutas en Chihuahua capital por festejos del Día de Muertos

El Gobierno del estado de Chihuahua informó que los desvíos en las rutas del transporte público comenzarán el próximo viernes 30 de octubre y continuarán hasta el martes 3 de noviembre.

Por su parte, el Ayuntamiento mencionó que a partir de la noche del jueves 29 de octubre, habrá cierres viales de la calle 20 de la colonia San Jorge, desde Hacienda del Torreón hasta América Latina, para permitir la instalación de los puestos comerciales y de alimentos.

También se desplegará un operativo especial de seguridad, limpieza y orientación para los asistentes a la Feria del Hueso 2026.

Estas son las rutas de transporte público con desvíos en la ciudad de Chihuahua

Mármol (norte-sur)

La ruta circula por la calle Justiniani hasta la 22.ª, donde gira a la izquierda. Continúa hasta Zubirán y da vuelta a la derecha

Sigue hasta la 34.ª, gira a la izquierda y continúa hasta Caudillos del Sur, donde da vuelta a la izquierda

Sigue hasta la 28.ª, gira a la derecha y retoma su recorrido habitual

Mármol (sur-norte)

La ruta circula por la calle 28.ª hasta Caudillos del Sur, donde gira a la izquierda. Continúa hasta la 34.ª, da vuelta a la derecha y sigue hasta Melchor Guaspe

Avanza hasta el cruce con la calle 20.ª para incorporarse a su recorrido habitual

Circunvalación II-Baja Salle y Baja Mirador (norte-sur)

La ruta circula por la calle 38.ª hasta Caudillos del Sur, donde gira a la izquierda. Sigue hasta la 28.ª, da vuelta a la derecha y continúa hasta la calle 28.ª, donde gira a la izquierda

Avanza hasta la 20.ª y da vuelta a la derecha para incorporarse a su recorrido habitual

Circunvalación II-Baja Salle y Baja Mirador (sur-norte)

La ruta circula por la calle 20.ª hasta Secretaría de Agricultura, donde gira a la izquierda. Sigue hasta la 28.ª, da vuelta a la derecha y continúa hasta Caudillos del Sur, donde gira a la izquierda

Avanza hasta la 38.ª y da vuelta a la derecha para incorporarse a su recorrido habitual

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