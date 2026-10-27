Extorsión en Puebla: denuncias aumentan en septiembre y famoso restaurante cierra

En Puebla, la extorsión incrementó en septiembre. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, la violencia no es ajena a la entidad, pues, a pesar de que el Gobierno presume una baja en los homicidios dolosos, que es cierta, los delitos como la extorsión siguen presentes. En el mes de septiembre, se registraron 20 denuncias.

Extorsiones en Puebla

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común correspondiente a septiembre de 2026, muestran altibajos en las denuncias por extorsión en Puebla, aunque la cifra aumentó de 8 casos en enero a 20 en septiembre.

Desde enero del presente año, los casos por extorsión quedaron de la siguiente forma:

Enero: 8

Febrero: 23

Marzo: 18

Abril: 18

Mayo: 15

Junio: 8

Julio: 11

Agosto: 7

Septiembre: 20

Cierran restaurante en Puebla por extorsión

En la capital poblana, la extorsión ya causó daños, pues, los dueños del restaurante Canela & Comino informaron que decidieron cerrar sus puertas ante la inseguridad.

“Con profunda tristeza, les informamos que cerramos nuestras puertas. La inseguridad que se vive en nuestra ciudad nos alcanzó: fuimos víctimas de la extorsión. Ante esta situación, tomamos la difícil decisión de cerrar para proteger la seguridad de nuestros clientes, nuestro equipo y nuestras familias. Gracias a quienes nos acompañaron, confiaron en nosotros y compartieron nuestra mesa. Nos despedimos con gratitud y el corazón lleno de recuerdos”.

El restaurante colocó la información en sus redes sociales; sin embargo, borró sus perfiles tras cerrar.

Cierran negocios en Puebla por extorsión e inseguridad.



La ola de inseguridad que afecta a Puebla ha comenzado a asfixiar directamente al sector comercial y gastronómico de la ciudad. El restaurante Canela & Comino, un establecimiento local, anunció el cese definitivo de sus… pic.twitter.com/9tup8pptfh — Galileo Lopez (@GalileoMx_) October 24, 2026

Este tipo de acciones no solo es en la capital. En septiembre, Unotv.com publicó que comerciantes de Tecamachalco, denunciaron recibir llamadas de extorsión en las que presuntos integrantes de una organización criminal les exigían pagos de hasta 200 mil pesos para permitirles continuar con sus actividades. El Gobierno tiene desplegada una estrategia de seguridad, sin embargo, las extorsiones representan un problema para los ciudadanos.

Poca denuncia

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicada en septiembre por el Inegi, revelaron que, en 2025 se registraron 33.8 millones delitos, es decir, “hubo 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes”.

En ese sentido, 93.4% de los 33.8 millones de delitos que ocurrieron no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. “Este subregistro se conoce como cifra oculta” o cifra negra. Entre los delitos más frecuentes destacaron:

Fraude

Extorsión

Robo en calle o transporte público

Las denuncias por extorsión se mantienen en niveles bajos, en parte porque muchas víctimas no denuncian este delito, como advierte el Inegi al referirse a la cifra oculta.

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