¿Quién es Béatrice Keul, la exmiss suiza que acusa a Donald Trump de presunta violación?

El caso volvió al ojo público. Foto: Shutterstock

Béatrice Keul es una exconcursante de belleza suiza que volvió al ojo mediático después que su testimonio sobre una presunta agresión sexual de Donald Trump en 1993 fuera incluido en un informe divulgado por legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El caso se suma a la anterior acusación de Trump y Jeff Epstein contra una menor de 13 años.

¿Quién es Béatrice Keul, modelo suiza que acusa a Donald Trump de presunto abuso sexual?

Béatrice Keul, es una exmodelo de 56 años, originaria del cantón de Berna, Suiza, de acuerdo con la radiotelevisión pública suiza SRF, estudió para trabajar en el sector bancario y, durante sus primeros años de adultez, también se desempeñó como modelo.

Desde los 22 años se adentró en el mundo del modelaje y los certámenes por “suerte”, según la prensa local; para 1992 participó en el concurso Miss Suiza, donde quedó como finalista, y posteriormente compitió en Miss Europa.

Según el relato de Keul, en noviembre de 1993 viajó a Estados Unidos para participar en el concurso American Dream Pageant, organizado por el entonces empresario inmobiliario Donald Trump. Durante su estancia en Nueva York conoció a Trump y a Jeffrey Epstein, el financiero fallecido en 2019 que fue condenado por delitos sexuales y posteriormente investigado por una red de explotación sexual.

Actualmente trabaja en el sector bancario y es madre de un hijo, según el medio francés “Watson”, en su perfil de Instagram cuenta con casi 44 mil seguidores y sube constantemente contenido de denuncia contra Trump, así como imágenes de sus viajes.

¿Qué acusa Béatrice Keul a Donald Trump?

En entrevistas con medios suizos del 2024, Keul contó que en 1993 recibió una invitación para el concurso “American Dream Pageant” en Nueva York, firmada por el organizador Donald Trump.Durante su estancia, el entonces empresario de Nueva York se acercó a ella y le dijo que un empleado suyo la buscaría para hablar más tarde.

Tal como dijo Trump, posteriormente un trabajador la acompaño hasta una suite del Hotel Plaza, donde, según su testimonio, ocurrió la agresión sexual. Keul también declaró que Trump y Epstein le ofrecieron ayuda para conseguir una visa estadounidense y acceder a la Universidad de Nueva York.

En octubre de 2026, Keul volvió a ocupar espacio en medios internacionales después de que su testimonio se incorporara al informe sobre los vínculos entre Trump y Epstein, la cobertura también documentó que la exmodelo había hablado de amenazas anónimas y del temor que experimentó después de hacer públicas sus acusaciones.

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