Noticias de hoy 27 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Paro transportistas

Los transportistas se comprometieron a retirar bloqueos y suspender sus manifestaciones tras la reunión entre la Segob y la CANACAR. Realizarán mesas de trabajo para atender sus demandas.

Caso Taddei

La consejera del INE, Rita Bell López, denunció haber recibido amenazas y temer por su vida. También reconoció reuniones con el empresario Alfredo Hernández, quien según afirmó, acudió en nombre de Guadalupe Taddei.

Clima México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan lluvias en casi todo el territorio nacional para este marte 27 de octubre. Vance continuará afectando a Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Elecciones en Israel

El Estado de Israel arrancó su jornada electoral cuya población se encuentra dividida tras los ataques de Hamás en 2023. Las encuestas mantienen a Benjamín Netanyahu codo a codo con su adversario Gadi Eisenkot.

Sergio “Checo” Pérez

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez presentó el casco que estrenará en el Show Run en Paseo de la Reforma y que usará en el Gran Premio de México.

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