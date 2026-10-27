Cae el “Delta 2”, presunto jefe de plaza del CJNG en Apizaco, Tlaxcala

Detienen al “Delta 2” en Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda.

Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales permitió la captura de Fernando “N”, alias el “Delta 2” o el “Güero Dani”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Apizaco, Tlaxcala y considerado un objetivo prioritario por su posible participación en delitos de alto impacto.

Detienen al “Delta 2”, presunto jefe de plaza del CJNG en Tlaxcala

La detención ocurrió en la comunidad de San Benito Xaltocan, del municipio de Yauhquemehcan, como resultado de trabajos de inteligencia que también derivaron en cateos simultáneos en distintos puntos de la entidad.

El despliegue comenzó desde la noche del 25 de octubre y se extendió durante el lunes, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala.

Fernando “N”, de aproximadamente 40 años, es señalado como presunto desertor del Ejército Mexicano y estaría relacionado con actividades de secuestro, extorsión y narcomenudeo en la región de Apizaco.

Una agresión armada y narcomantas, entre los antecedentes de la investigación

Las investigaciones que condujeron a la captura de Fernando “N”, habrían cobrado fuerza después de una agresión a balazos contra un padre de familia, registrada el pasado 8 de octubre en las inmediaciones del Colegio Español, en el municipio de Tzompantepec.

De acuerdo con información obtenida sobre el caso, el detenido estaría presuntamente relacionado con ese ataque, lo que permitió a las autoridades avanzar en su identificación y seguimiento.

Otro antecedente ocurrió el 28 de septiembre, cuando aparecieron dos narcomantas en el bulevar Emilio Sánchez Piedras y en un puente a desnivel de Apizaco.

Los mensajes, firmados con el alias “Delta 2”, contenían amenazas contra personas señaladas como presuntos secuestradores y extorsionadores, además de advertencias sobre una supuesta operación de grupos criminales en el municipio.

Estos hechos formaron parte de las líneas de investigación que permitieron a las corporaciones estatales reunir información y compartirla con las autoridades federales.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Fernando “N” fue capturado sobre la calle Tlaxco, entre Calpulalpan y Marcial Águila, en San Benito Xaltocan, Yauhquemehcan.

Tras su aseguramiento, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad ministerial federal para determinar su situación jurídica.

Detención coincide con intervenciones en inmuebles de Tlaxcala

La captura del presunto líder criminal coincidió con una serie de intervenciones en inmuebles de Apizaco, Yauhquemehcan, Tlaxcala capital y Calpulalpan.

Los operativos generaron expectación entre los habitantes debido a la presencia de agentes armados, vehículos blindados y unidades sin identificación oficial, además de afectaciones momentáneas a la circulación.

Ante la movilización registrada en distintos municipios, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, confirmó la realización de operativos federales en la entidad.

La captura del “Delta 2” representa un avance en las investigaciones sobre la posible operación del CJNG en Apizaco y municipios cercanos, donde las autoridades indagan actividades relacionadas con delitos de alto impacto.

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