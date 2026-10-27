¿Saldrás a carretera en puente por Día de Muertos? 7 cosas que debes revisar en tu auto

Foto: Cuartoscuro

El puente por Día de Muertos suele aumentar los traslados por carretera, por lo que conviene hacer una revisión a los principales sistemas de un auto antes de viajar para prevenir ponchaduras, sobrecalentamientos y fallas mecánicas

Ángeles Verdes, Capufe y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recomiendan verificar el estado del automóvil antes de viajar.

Revisión del auto antes de viajar en carretera

Llantas: presión, desgaste y refacción

Revisa la presión conforme a la recomendación del fabricante.

Busca cortes, deformaciones, protuberancias y desgaste irregular.

Verifica que la llanta de refacción esté en buen estado y tenga presión suficiente.

Frenos y suspensión

Presta atención a rechinidos, vibraciones o cambios en la respuesta del pedal.

Revisa si el vehículo se desvía al frenar o se siente inestable.

Si presenta alguna de estas señales, llévalo a revisión antes del viaje.

Aceite del motor y otros líquidos

Comprueba el nivel de aceite según el manual del vehículo.

Revisa el refrigerante o anticongelante y el líquido de frenos.

Verifica que no haya manchas o fugas debajo del automóvil.

Radiador y sistema de enfriamiento

Revisa el nivel del refrigerante con el motor frío.

Observa si hay fugas visibles o señales de sobrecalentamiento.

No inicies el viaje si el auto se calienta con frecuencia. Llévalo al mecánico.

Luces y sistema eléctrico

Prueba luces altas y bajas, direccionales, intermitentes, frenos y reversa.

Revisa que no haya focos fundidos.

Comprueba el estado de la batería: si el vehículo tarda en encender o la batería muestra señales de falla.

Limpiaparabrisas y visibilidad

Revisa que las plumillas limpien sin dejar franjas importantes.

Comprueba que el depósito tenga líquido limpiaparabrisas.

Verifica que el parabrisas y los espejos permitan una buena visibilidad.

Batería, combustible y kit de emergencia

Comprueba que la batería no tenga problemas de arranque.

Viaja con combustible suficiente para el trayecto y ubicar estaciones de servicio.

Lleva llanta de refacción, gato, llave de cruz, cables pasa corriente, linterna, botiquín y triángulos reflejantes.

¿Qué hacer si tu auto se descompone en carretera?

Primero, mantén la calma y evita maniobras bruscas si tu auto tiene fallas durante tu viaje. Enciende las luces intermitentes y oríllate en el acotamiento sin invadir carriles.

Capufe tiene las siguientes recomendaciones para evitar riesgos durante una descompostura:

Detén el vehículo en un lugar seguro: procura no bloquear la circulación y activa las luces intermitentes. No te expongas al tránsito: evita revisar el automóvil desde el lado que da a los carriles. Si no es seguro salir, permanece dentro con el cinturón abrochado y solicita ayuda. Pide asistencia vial: proporciona tu ubicación, el sentido de circulación y alguna referencia cercana, como el kilómetro, una caseta o una población. No intentes reparaciones peligrosas: si el vehículo está en una zona de riesgo, espera a que llegue personal capacitado.

¿A qué número llamar si necesito asistencia vial en carretera?

074, CAPUFE: ofrece auxilio vial en las autopistas que opera, con servicios como cambio de neumáticos, paso de corriente, agua para el radiador y grúa hasta un punto seguro cercano. El servicio de auxilio vial es gratuito para vehículos que no hayan estado involucrados en un siniestro.

ofrece auxilio vial en las autopistas que opera, con servicios como cambio de neumáticos, paso de corriente, agua para el radiador y grúa hasta un punto seguro cercano. El servicio de auxilio vial es gratuito para vehículos que no hayan estado involucrados en un siniestro. 078, Ángeles Verdes: brinda asistencia mecánica, orientación turística y apoyo a viajeros en las rutas bajo su cobertura.

brinda asistencia mecánica, orientación turística y apoyo a viajeros en las rutas bajo su cobertura. 911, emergencias: llama cuando haya personas lesionadas o una situación que ponga en riesgo la vida.

Antes de salir, guarda estos números en tu celular. También es útil compartir tu ubicación con la persona que te espera en tu destino.

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