¿Abren los bancos el lunes 2 de noviembre de 2026? Esto debes saber antes de ir a una sucursal

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Si necesitas hacer un trámite bancario en ventanilla, toma precauciones: las sucursales bancarias no abrirán el lunes 2 de noviembre de 2026, debido a que la fecha está considerada como día inhábil en el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aunque no habrá atención presencial en las sucursales, algunos servicios bancarios seguirán disponibles, como los cajeros automáticos, la banca por internet y las aplicaciones móviles. Por eso, si tienes que retirar efectivo, hacer una transferencia o consultar tu saldo, podrás recurrir a estas alternativas.

¿Por qué no abrirán los bancos el 2 de noviembre?

El 2 de noviembre, Día de Muertos, está incluido entre los días inhábiles bancarios de 2026. De acuerdo con el calendario publicado por la CNBV en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las entidades financieras deben suspender operaciones presenciales durante esa fecha.

El calendario contempla 11 días inhábiles obligatorios durante el año, además de los sábados y domingos.

Entre las fechas señaladas se encuentran el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 2 de noviembre y el 25 de diciembre, entre otras.

¿Qué servicios bancarios sí funcionarán el 2 de noviembre?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, podrás utilizar distintas alternativas para realizar algunas operaciones:

Cajeros automáticos: estarán disponibles las 24 horas para retiros de efectivo y consultas

estarán disponibles las 24 horas para retiros de efectivo y consultas Banca por internet y aplicaciones móviles: permitirán realizar transferencias, pagos y consultas de saldo

permitirán realizar transferencias, pagos y consultas de saldo Corresponsales bancarios: algunos establecimientos, como tiendas de conveniencia, podrían ofrecer operaciones básicas, dependiendo de sus horarios y servicios disponibles.

También continuarán disponibles los pagos y las disposiciones con tarjetas de débito o crédito, así como las operaciones digitales que no dependan del sistema de pagos inmediato.

¿Cuándo volverán a abrir los bancos?

Las operaciones presenciales en ventanilla y sucursales se reanudarán el martes 3 de noviembre, en los horarios habituales.

Si necesitas realizar un trámite que requiera atención en ventanilla, lo recomendable es anticiparlo y acudir a más tardar el viernes 30 de octubre, para evitar contratiempos durante el cierre bancario del lunes.

¿Pueden abrir los bancos en un día inhábil?

El calendario de la CNBV contempla la posibilidad de que algunas entidades financieras abran en días inhábiles bajo determinadas condiciones. Para ello, deben enviar un aviso a la autoridad con información sobre las sucursales o localidades que operarán, los servicios que ofrecerán y las fechas correspondientes.

En esos casos, las operaciones quedan registradas con fecha valor del siguiente día hábil bancario o bursátil.

Por ello, antes de acudir a una sucursal el lunes 2 de noviembre, conviene revisar si tu banco ha informado alguna disposición especial. De lo contrario, puedes recurrir a los cajeros automáticos y los canales digitales para las operaciones disponibles.

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