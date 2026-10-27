Cámara capta accidente de película: auto Tesla vuela sobre casa en Tecamachalco

Un Tesla perdió el control en Tecamachalco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un automóvil Tesla protagonizó un aparatoso accidente en Paseo de los Ahuehuetes, Tecamachalco, en Naucalpan, Estado de México (Edomex), luego de que el conductor perdió el control al tomar una curva y terminó impactándose contra una vivienda. El vehículo derribó parte de la estructura del inmueble y cayó hacia una calle ubicada en un nivel inferior.

El momento del choque quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el automóvil avanza hacia una curva, se dirige contra el acceso de una casa y atraviesa la estructura hasta precipitarse hacia otra vialidad.

🚗🚨 Conductor pierde el control de su auto en una curva, se estrella contra un portón y atraviesa hasta la otra calle.



El fuerte choque ocurrió en Lomas del Chamizal, #Cuajimalpa, de la Ciudad de México. pic.twitter.com/bQOYcEv6Qs — Sin Filtros (@sinfiltroshola) October 27, 2026

Aunque el impacto ocasionó daños materiales en la fachada, el portón, la cochera y una terraza, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El video comenzó a circular nuevamente en redes sociales, pero el video de las cámara de seguridad está fechado el 19 de octubre

En algunas plataformas también ubican como el sitio del siniestro la colonia Lomas del Chamizal en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México (CDMX), probablemente por la frontera entre ambos sitios.

El accidente ha dado la vuelta en redes y llamó la atención por la trayectoria del vehículo y la magnitud de los daños.

¿Cómo ocurrió el choque del Tesla?

De acuerdo con los reportes sobre el accidente, el conductor del Tesla habría intentado dar vuelta en una curva de una calle inclinada, pero perdió el control de la unidad.

El automóvil terminó impactándose contra el portón de una vivienda y atravesó parte de la propiedad. Durante el recorrido derribó un muro y pasó por áreas de la cochera y una terraza, hasta caer al otro lado del inmueble, hacia una avenida situada a menor altura.

La inclinación de la vialidad y la fuerza del impacto quedaron evidenciadas en las imágenes captadas por la cámara de seguridad.

Algunos reportes atribuyen el accidente a un posible exceso de velocidad al tomar la curva. No obstante, con la información disponible no se puede establecer de manera independiente cuál fue la causa exacta del choque ni confirmar si hubo una determinación oficial al respecto.

Video del accidente se vuelve viral

La grabación de seguridad muestra la secuencia del impacto y la caída del vehículo. Las imágenes permiten observar cómo el automóvil se dirige hacia la vivienda y rompe parte de la estructura antes de terminar en el nivel inferior.

La escena se difundió en redes sociales y volvió a generar comentarios por los daños que dejó el vehículo a su paso tras el accidente, como en la cuenta de X de Sin Filtros donde se difundió el material.

De acuerdo con la información disponible, el percance habría sucedido al menos 10 días antes de que se hiciera viral nuevamente. Hasta el momento, no se cuenta con una fecha exacta confirmada en los datos proporcionados.

¿Hubo personas lesionadas tras el choque?

Pese a lo aparatoso del accidente, los reportes disponibles indican que no se registraron personas lesionadas. La información proporcionada tampoco confirma que hubiera víctimas mortales.

Tras el choque, cuerpos de emergencia acudieron a la zona para atender el incidente y revisar las condiciones del lugar.

Los daños se concentraron en la propiedad afectada y en la estructura que el automóvil atravesó durante su trayectoria. No se han proporcionado detalles confirmados sobre el costo de las afectaciones, la identidad del conductor ni las posibles responsabilidades derivadas del percance.

El accidente volvió a circular en plataformas digitales debido a la fuerza del impacto y a la caída del automóvil hacia otra calle, una secuencia que quedó registrada por la cámara de vigilancia.

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