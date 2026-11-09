CAPAM Tlaxcala ofrecerá 50% de descuento en multas y recargos de agua; campaña inicia el 15 de noviembre

CAPAM Tlaxcala ofrece descuentos de hasta 50% en multas Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM) iniciará el próximo 15 de noviembre una campaña de descuentos para usuarios que realicen el pago anual de los servicios de agua potable y alcantarillado. Los beneficios estarán vigentes hasta el 31 de enero de 2027.

¿Qué descuentos ofrece CAPAM Tlaxcala?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Tlaxcala, los beneficios de la campaña son los siguientes:

50% de descuento en multas y recargos para usuarios con adeudos por estos conceptos

para usuarios con adeudos por estos conceptos 50% para personas adultas mayores que presenten su credencial del INAPAM

que presenten su credencial del INAPAM 10% de descuento por realizar el pago anual anticipado

por realizar el pago anual anticipado 30% para personas pertenecientes a grupos vulnerables

Quienes paguen el año 2027 en una solo exhibición tendrán precio del 2026

Además, quienes realicen el pago anualizado de 2027 podrán hacerlo con las tarifas correspondientes a 2026, lo que les permitirá anticipar el pago y organizar sus gastos.

El Ayuntamiento señaló que la campaña busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios y fortalecer los recursos destinados al mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.

¿Dónde pagar el servicio de agua en Tlaxcala?

Las personas interesadas podrán acudir a la Oficina Central de CAPAM, ubicada en calle 20 de Noviembre número 46-A, colonia Centro, en el municipio de Tlaxcala.

Para solicitar información sobre los descuentos y la atención a clientes, está disponible el teléfono 246 462 1507. Para reportar fugas de agua, el número es 246 180 8771.

La campaña comenzará el 15 de noviembre y concluirá el 31 de enero de 2027.

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