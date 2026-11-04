Detienen con droga y cartuchos al hermano del exgobernador César Duarte

Detienen a hermano de César Duarte. Foto: Fernando Reyes

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, detuvieron a Alejandro D. J, hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Hermano de César Duarte es detenido

Sobre esto, la Fiscalía estatal dio a conocer que este pasado martes 3 de noviembre se logró la detención de un masculino identificado como Alejandro D.J. a quien le encontraron algunos envoltorios con cocaína, cigarros de mariguana así como cartuchos útiles calibre .45mm de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Hidalgo del Parral durante una revisión rutinaria por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Los hechos ocurrieron en la calle República de Haití, de la colonia Américas, cuando el detenido conducía una camioneta de la marca Toyota, línea FJ Cruiser, de color azul.

Le encontraron droga y cartuchos útiles

Entre sus pertenencias se localizaron tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína; una cajetilla de cigarros que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y, un cigarrillo quemado del mismo enervante; 11 cartuchos calibre .45mm; 4 mil 500 pesos en efectivo; 13 dólares y un teléfono celular.

Cabe mencionar que el exgobernador César Duarte Jáquez se encuentra preso en la Ciudad de México (CDMX) acusado por el delito de desvío de recursos públicos, proceso que enfrenta ante la autoridad federal.

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