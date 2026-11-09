Caso del alcalde de Río Bravo habría coincidido con robos de vehículos en Zacatecas

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas. Foto: Daisy Herrera

La privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, habría ocurrido en medio de otros despojos violentos de vehículos registrados en carreteras de Zacatecas, reveló el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco.

El funcionario explicó que las primeras investigaciones identificaron coincidencias entre el ataque al presidente municipal y otros hechos delictivos ocurridos en la misma región, donde automovilistas también habrían sido despojados de sus unidades, incluso de vehículos de alta gama.

Investigan coincidencias con despojos de vehículos en Zacatecas

Govea Orozco precisó que los otros despojos coincidieron con el momento en que el alcalde y sus acompañantes fueron interceptados y despojados del vehículo en el que viajaban.

“Esto converge efectivamente con una circunstancia de la que se tiene también registro en el estado de Zacatecas, donde habrían estado despojando de vehículos, incluso uno en particular de alta gama, a otras personas”, señaló.

Sin embargo, aclaró que todavía no se identifica a los responsables ni se puede establecer si pertenecen a alguna organización criminal.

“Es difícil en ese momento precisar qué grupo de la delincuencia organizada lo habría efectuado”, explicó el fiscal.

Miguel Ángel Almaraz fue localizado en un autobús en Coahuila

La investigación comenzó en San Luis Potosí y se extendió a Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas, mediante la coordinación entre fiscalías y autoridades federales.

El alcalde de Río Bravo fue localizado en Coahuila cuando viajaba en un autobús de pasajeros, durante un filtro de revisión. Posteriormente, fue trasladado de manera segura hasta su domicilio.

Alcalde de Río Bravo aún no rinde declaración formal

El fiscal señaló que Miguel Ángel Almaraz Maldonado todavía no ha rendido una declaración formal ante las autoridades. Por ello, falta reconstruir con precisión cómo ocurrió su privación de la libertad y cuáles fueron las circunstancias de su liberación.

“Esto es algo que está en vías de esclarecerse, el alcalde no ha dado una declaración formal ante autoridades. […] La prioridad ha sido hasta ese momento la seguridad y el arribo del servidor público a su domicilio”, sostuvo.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los despojos de vehículos registrados en esa región están relacionados con la privación de la libertad del alcalde de Río Bravo, o si se trató de hechos delictivos distintos que coincidieron en tiempo y lugar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.