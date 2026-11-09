Detienen al presunto feminicida de la estudiante Zaira Marbellí en Huatulco

Detienen a presunto feminicida de Zaira Marbellí. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca informaron que detuvieron al presunto responsable del feminicidio de la estudiante Zaira Marbellí Hernández Gaspar. De acuerdo con el informe oficial, el sujeto fue arrestado en Huatulco.

Cae presunto feminicida de Zaira Marbellí

La Fiscalía General de Oaxaca (FGE) dio a conocer que lograron detener a un hombre identificado por las iniciales G. A. A., pues es presunto responsable en la comisión del delito de feminicidio en agravio de la joven estudiante Zaira Marbellí, por hechos ocurridos en Santa Cruz Huatulco, en la región de la Costa.

Según las autoridades oaxaqueñas, la resolución de este caso fue posible por la aplicación inmediata de los protocolos de actuación por feminicidio y a la eficiencia de los trabajos de investigación ministerial, pericial y de inteligencia tecnológica.

El caso de la estudiante universitaria

Según las investigaciones oficiales, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 3 de noviembre de 2026, cuando el ahora imputado, quien era vecino de la víctima y vivía en el mismo lugar, entró a la habitación de Zaira Marbellí que rentaba en el Sector H3 de La Crucecita, para asfixiarla y asesinarla.

Después de hacerlo, indican las autoridades locales, robó el teléfono celular de la estudiante para venderlo.

¿Cómo detuvieron al presunto feminicida?

La Fiscalía de Oaxaca explica que tras lo ocurrido, desplegó un equipo multidisciplinario que implementó técnicas de rastreo y análisis de registros telefónicos.

De esta manera, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) localizaron el dispositivo móvil y a la persona que lo había comprado. Cuando dio su declaración, el comprador proporcionó información clave para identificar y ubicar a G. A. A.

Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público

La Vicefiscalía Regional de la Costa solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por parte del juez de control con sede en San Pedro Pochutla lo que hizo posible su detención legal.

Tras leerle sus derechos y su certificación médica, G. A. A. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su firme compromiso de aplicar todo el rigor de la ley y agotar todas las líneas de investigación con estricta perspectiva de género, garantizando que los delitos contra las mujeres no queden en la impunidad y brindando certeza, justicia y procuración de la verdad a las víctimas indirectas“, se lee por último en el comunicado.

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